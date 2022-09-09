Чарівна Магучих вперше виграла фінал «Діамантової ліги» та заробила солідні призові (відео)

У Цюріху (Швейцарія) відбувся фінальний етап престижної «Діамантової ліги», на якому чудово виступили українські легкоатлети. Золоту медаль у стрибках у висоту та 30 тисяч доларів призових виборола красуня з Дніпра, чемпіонка Європи Ярослава Магучих.

Після невдалих спроб австралійки Оліслагерс на висоті 194 см у секторі залишилось лише дві українки. Ірина Геращенко зрештою підкорила висоту 194 см і стала віцечемпіонкою «Діамантової ліги». А ось 20-річна Магучих стрибнула з третьої спроби на 203 см і ледь не показала найкращий результат сезону у світі (206 см).

«Це так здорово виграти свою першу „Діамантову лігу“, — цитує Ярославу Магучих яка вийшла на нагородження з контурами нашої країни та з жовто-синім прапором у руках, Twitter змагань. — Кожне змагання, кожна перемога дуже важливі для мене та для України».

Зазначимо, що Ярослава Магучих став четвертим тріумфатором «Діамантової ліги» з України. 2011-го перемогу у потрійному стрибку здобула Ольга Саладуха, а Богдан Бондаренко (2013-го) та Андрій Проценко (2019-го) брали трофеї у стрибках у висоту.

Не залишилася у Цюріху без медалі і чемпіонка Європи Марина Бех-Романчук, яка стала другою у потрійному стрибку. Українка з результатом 14,96 метра поступилася лише рекордсменці світу Юлімар Рохас з Венесуели (15,28 м).

До речі, через кілька годин після завоювання срібла Марина змагалася в Цюріху в секторі для стрибків у довжину, але з результатом 6,50 м стала лише шостою. Зазначимо, що на п'єдестал пошани за підсумками «Діамантової ліги» не змогли піднятися ще троє українських атлетів: призер чемпіонату Європи Андрій Проценко став четвертим у стрибках у висоту, а Вікторія Ткачук та Ганна Рижикова — шостою та сьомою у бігу на 400 метрів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ярослава Магучих з кількома рекордами блискуче виграла етап «Діамантової ліги» у Брюсселі.

Фото Twitter Diamond League

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