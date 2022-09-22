ЗСУ відбили три атаки ворога на Донеччині й завдали ударів по 4 пунктах управління, — Генштаб

Російські окупанти продовжують обстрілювати українські населені пункти та намагаються досягти повної окупації Донецької області. Противник обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, вживає заходів щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку, повідомили у Генштабі.

Минулої доби ворог завдав 8 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив 115 обстрілів з РСЗВ по військових і цивільних об'єктах на території України. Внаслідок ударів російських військ постраждала інфраструктура понад 40 населених пунктів.

Порушення норм гуманітарного права та звичаїв ведення війни залишається нормою поведінки російських військовослужбовців на тимчасово зайнятих територіях. Так, у Сватівському районі, з метою приховання інженерного обладнання територій, окупанти насильно виселили мешканців населених пунктів Гончарівка та Кузьминівка з квартир та вивезли у глибину тимчасово окупованої території Луганської області.

На Миколаївщині окупанти захопили у територіальних громад машини-молоковози та залучили їх для прихованого підвезення пального до зони бойових дій.

Минулої доби підрозділи наших військ відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Одрадівка та Новомихайлівка.

Авіація Сил оборони завдала 41 удару по ворожих позиціях. Підтверджено поразку 21 району зосередження живої сили та військової техніки противника, 4 опорні пункти, 15 позицій зенітних ракетних комплексів.

Ракетні війська та артилерія за минулу добу завдали вогневої поразки по 24 об'єктах супротивника, у тому числі по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 складах боєприпасів та ПММ. У зону поразки потрапили склади, 4 об'єкти ППО та артилерії.

Нагадаємо, вчора Україна повернула з російського полону 215 своїх захисників, у тому числі бійців та командирів «Азова», яким загрожувала смертна кара. В обмін до росії відправили 50 путінців та кума медведчука.

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