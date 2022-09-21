П'ять «прильотів» у Запоріжжі: стали відомі наслідки обстрілу міста 21 вересня (фото)

Російські війська завдали ракетних ударів по Запоріжжю — декілька вибухів у місті й передмісті сталися о 13:53. Станом на 16:00 було відомо про 5 прильотів ракет в три райони обласного центру.

Уражено об’єкти інфраструктури та будинки приватного сектору.

Два снаряди влучили в поле на околицях міста.

«Відомо щодо трьох постраждалих. Одного з них ушпиталено з діагнозом контузія, його стан стабільний», — повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Також пообіді було завдано ракетних ударів і по Синельниківському району сусідньої Дніпропетровщини. Військові рф поцілили по інфраструктурному об’єкту та сільгосппідприємству. Як поінформував очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, попередньо люди не постраждали, проте є руйнування, над ліквідацією наслідків працюють рятувальники та аварійні служби.

Результати ворожих влучань в Синельниківському районі

Нагадаємо, цієї ночі окупанти знову обстріляли Запорізьку АЕС. Було пошкоджено обладнання зв’язку енергоблоку № 6 з відкритим розподільчим пристроєм.

Фото Запорізької і Дніпропетровської ОВА

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