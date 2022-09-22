На Тельців чекає успіх у фінансах, а Стрільців — потужна підтримка близьких: одразу два гороскопи від відомих астрологів на 22 вересня

У представників деяких знаків зодіаку 22 вересня буде сприятливим днем. Їм вдасться укласти складні ділові угоди, а на інших чатує безліч викликів та небезпек. Так вважає астрологиня Ірина Богдан.

Водночас неприємності можна подолати, якщо діяти обережно, обмірковуючи всі деталі майбутніх справ, пише ftimes.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Гарний та сприятливий день для Овна. Варто проявити активність та ініціативу, а також налаштуватися на позитив. Не потрібно розслаблятися та бути обережними у поводженні з побутовими приладами.

Телець (20 квітня — 21 травня)

Тільцям сьогодні можна займатися вирішенням фінансових питань. Успіху досягнуть ті представники знака, які розпочнуть нові справи та проєкти. Гарний час для ділових зустрічей та переговорів.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам цей день дасть впевненість та правильні дії. Вони зможуть розібратися з якоюсь давньою проблемою та поставити у ній раз і назавжди крапку.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам можна сміливо вирушати магазинами й вкладати гроші. Вони зможуть купити щось дуже потрібне та якісне.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Левам не можна сьогодні ні на кого сподіватися, а розраховувати лише на себе. Великих проблем не буде.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Дівам необхідно, як ніколи, терпіння. Не варто хвилюватись через чужі помилки.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Терезам можна ставити перед собою сміливі цілі та завдання. Їм ніхто не завадить зробити все у кращому вигляді.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Від Скорпіонів цей день вимагатиме обережності. Не слід повністю комусь довіряти, інакше чекає розчарування, діяти треба самостійно.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Для Стрільців непоганий день. Не треба сумніватися у рідних та близьких людях — це ваша головна опора.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Козоріг сьогодні максимально наблизиться до мети. Водночас доведеться від чогось відмовитися. Але вони отримають набагато більше, ніж віддадуть.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водолії сьогодні багато чого досягнуть. Однак буде потрібно терпіння.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Риби сьогодні можуть піти не тією дорогою та втратити багато часу. Потрібно прислухатися до себе та власної інтуїції, і тоді можна уникнути помилок.

Водночас австралійська астрологиня Анжела Перл вважає, що 22 вересня 2022 року успіх буде благоволити до представників усіх без винятку знаків зодіаку, але тільки у тому випадку, якщо вони зможуть вчасно вносити правки до своїх планів й передбачати, які несподіванки на них чекають.

На Овнів чекає плідний день, коли вони зможуть встигнути багато, а також їм вдасться вирішити деякі свої проблеми й навіть ті, що раніше доводилося відкладати. На них чекає натхнення, і в творчому пориві вони зможуть створити щось неординарне й водночас корисне. Їм багато що легко вдаватиметься, колеги можуть навіть позаздрити їхньому успіху. Цього дня добре відпочити не вдасться.

На Тельців також чекає приємний день та позитивні емоції, з деякими колегами по роботі у них зможуть виникнути розбіжності, але їм вдасться відстояти свою правоту. Успіх очікує у вирішенні другорядних, а також головних ділових питань. Проте встигнути зробити все одразу не вийде, можливі навіть невеликі затримки. Фінансові питання цього дня краще не вирішувати.

Близнюки проведуть цей день досить активно, у них гарно піде робота, й з проблемами можна розібратися без особливих труднощів. Їх відвідають добрі ідеї, які отримають підтримку начальства. Пощастити може і в особистому житті, бо на когось вдома чекатимуть хороші новини. Можливо, друга половинка зробить важливе придбання, яке потішить усю родину.

Для Раків це буде цікавий день, хоч і не простий, вони зможуть відшукати оригінальне вирішення своєї проблеми, а також у деяких справах їм допоможе життєвий досвід та знання, набуті раніше. Їх може чекати розмова до душі, яка відкриє багато нового у співрозмовнику, це, можливо, торкнеться колег по роботі. Друга половина дня буде не менш насиченою подіями, ніж перша.

У Левів перша половина дня пройде у клопотах й поспіхом, але не всі питання вдасться вирішити у намічений час, щось доведеться відкласти на потім. Потім настане час для прийняття відповідальних і важливих рішень, коли можуть прийти на допомогу товариші по роботі. Можлива активна колективна робота, яка отримає схвалення з боку начальства. День може дати приємний сюрприз.

На Дів чекає непростий день, сьогодні на них звалиться багато справ, перша половина дня стане сприятливою для вирішення питань, що горять. Це час підходить для проведення ділових переговорів, а також колективних зборів, де вдасться обговорити багато питань. Начальство цього дня присвятить у свої нові плани Дів, що може принести їм зиск у майбутньому.

Представників знаку зодіаку Терези очікує сприятливий день для ділових угод та проведення великих комерційних та фінансових операцій. Цей день можна присвятити своїм основним завданням, причому вони швидше за все закінчаться успіхом. Сьогодні можна знайти нове джерело фінансування, яке у майбутньому принесе значні доходи. Вечір краще провести у сімейному колі, що принесе лише позитивні емоції.

Скорпіони можуть виявити свою емоційність й вступити в конфлікт з оточенням, але не виключені й мирні шляхи вирішення розбіжностей. Цього дня варто дослухатися порад близьких людей, які цим дуже зможуть допомогти представникам даного знаку. Для когось день складеться сприятливо щодо нових перспектив на найближче майбутнє.

Для Стрільців цей день видасться відносно спокійним, їм вдасться реалізувати складені плани та почати втілення у життя нових масштабних або дуже значних для них проєктів. Поставлені цілі на перший погляд здадуться складними, але ця думка буде оманливою. Успіх буде супроводжувати у вечірньому розважальному проведенні часу.

Козорогам може пощастити у чомусь, наприклад, вдасться без особливих труднощів вирішити поточні питання дня, проте складності все ж таки можуть виникнути, тому у плани доведеться внести деякі корективи. Друга половина дня буде більш завантаженою, але надвечір справ зменшиться. Можуть виникнути спірні питання між колегами по роботі, але незабаром вдасться їх вирішити.

Водоліям належить зробити вибір між двома важливими завданнями, тому що за день не переробиш. Турбот вистачатиме вдосталь, але серед них будуть і приємні, наприклад, відвідування салону краси, басейну або уроків танців, а також можна буде здійснити покупки для душі. Вечір буде не надто завантаженим, а другу половину дня можна буде присвятити розвагам.

Рибам належить провести цей день в активній діяльності, їх відвідають вдалі ідеї, які будуть гідно оцінені оточенням. На шляху до мети можуть виникнути незначні перешкоди, але їх вдасться подолати. Це сприятливий день для нових знайомств, які в майбутньому можуть виявитися дуже корисними.

Про те, як вирішуватимуться фінансові проблеми у кожного знака зодіаку, й на кого найближчим часом чекає багатство, читайте у гороскопі відомої ясновидиці.

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