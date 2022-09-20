Випала доля стати «грошовим магнітом» восени: ясновидиця склала гороскоп багатства всім знакам зодіаку

Як відомо, ретроградний Меркурій впливає на різні сфери діяльності людини, зокрема й фінансову. Грошове питання хвилює багатьох людей не менше, ніж переворот у кремлі або дата закінчення війни.

Йдучи назустріч побажанням читачів, ясновидиця Кажетта Ахметжанова вирішила розповісти, як будуть справи з фінансами у представників різних знаків зодіаку — його наводить інформаційна агенція marieclaire.

Овни схильні до марнотратства та необдуманих покупок. Вони люблять спонтанно купувати те, що приносить їм радість. Але не менше задоволення приносять заощадження. Цієї осені фінансова фортуна благоволить Овнам. Намічаються несподівані грошові бонуси, подарунки. Другу половину осені варто присвятити плануванню бюджету, щоб зберегти фінансовий добробут та стабільність.

Осінь обіцяє бути вдалим періодом для Тельців, проблем з грошима не передбачається. Однак, це не найкращий час для великих інвестицій, тому краще присвятити його накопиченню та плануванню. У вересні можуть виникнути непередбачені витрати, пов'язані з допомогою близьким людям.

Ключове слово для Близнюків цієї осені — стабільність. Планети впливають на них з двох сторін, врівноважуючи доходи та витрати. Не варто свідомо порушувати цю рівновагу, роблячи надто великі покупки.

Для Раків осінь буде досить спокійним періодом щодо фінансів. Ракам варто розвиватись. Потрібно довіритись своїй інтуїції, вона підкаже правильні рішення.

Ця осінь стане для Левів часом змін. Якщо останнім часом вони відчували брак фінансів, то тепер ситуація почне стабілізуватися. Передбачаються регулярні грошові надходження, які виправлять фінансове становище.

Старання Дів будуть гідно оцінені. Їм вдасться добре заробити та зробити вдалі, потрібні покупки. У середині осені Діви відчують приплив енергії, завдяки якому вдасться вирішити власні проблеми та допомогти близьким людям.

На Терези цієї осені чекають фінансові труднощі. Це буде пов'язане з припиненням фінансування з боку партнерів чи спонсорів. Вже у листопаді матеріальне становище стабілізується. У цей час необхідно зайнятися реалізацією поставлених цілей, вони принесуть фінансовий успіх.

Скорпіони входять в осінь у розслабленому стані. Але щоб зберегти добробут, доведеться взяти себе в руки й почати посилено працювати. Яскраві речі та аксесуари у гардеробі посилять грошову енергію та сприятимуть залученню надійних фінансових партнерів.

Стрільці зможуть дозволити собі приємні покупки та розваги. Жовтень стане вдалим періодом для реалізації нових проєктів, вони позитивно позначаться на фінансовому стані.

Для Козорогів осінь виявиться спокійною та стабільною у грошовому плані. Великих покупок не передбачається, але приємний шопінг не завдасть великої шкоди гаманцю.

Водоліям може здатися, що їх переслідує низка невдач у фінансах. Це привід переглянути свій план дій та внести до нього необхідні корективи. Родичі виявлять ініціативу та допоможуть вирішити фінансові труднощі. У жовтні рекомендується приділити особливу увагу коливанням курсу валют.

Риби з головою підуть у роботу, будуть зосереджені на кар'єрі. Зараз не найкращий час для змін та прийняття поспішних рішень. Варто прислухатися до поради досвідченої людини. Такий підхід дозволить не втратити заощадження, а можливо, і примножити їх.

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