Ворог завдав ударів по Запорізькій та Дніпропетровській областях: є постраждалі та загиблий (відео)

Російські окупанти рано-вранці 22 вересня знову атакували Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

«Ворог завдав удару по обласному центру. Інформація про постраждалих та руйнування з'ясовується», — зазначив чиновник. Пізніше він додав, що внаслідок обстрілу загинула людина.

«Руйнування зазнали житлові будинки навколо. За попередньою інформацією, відомо про однного загиблого. П'ятеро поранено. Інформація уточнюється», — написав він у Telegram.

Своєю чергою секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв розповів, що внаслідок обстрілу росіян руйнувань зазнала громадянська інфраструктура.

«На місцях вже працюють відповідні служби. На жаль, постраждали люди», — додав він.

Також ситуацію прокоментували в Офісі президента: заступник голови ОП Кирило Тимошенко написав у Telegram, що одна з ворожих ракет випущена до готелю у центральному парку.

«Там суттєві руйнування, люди залишаються під завалами. Рятувальники працюють над розбором завалів та звільненням людей», — написав Тимошенко.

Він додав, що терористи також влучили по електричній підстанції. Південні громади Запорізького району зараз без світла. Є влучення й у телевежу.

«Екстренні служби працюють над тим, щоб якнайшвидше усунути наслідки», — написав Тимошенко.

Окрім Запорізької області, обстріл у ніч на четвер зазнала Дніпропетровська область.

Зокрема, по центру Нікополя ворог випустив 20 снарядів з РСЗВ «Град», унаслідок чого загинув один цивільний. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Також внаслідок обстрілу Нікополя постраждали 17 багатоповерхових та приватних будинків, газопровід та ЛЕП. Крім того, ворожі снаряди прилетіли до двох лікарень, школи, музею, адмінбудинків, кількох магазинів й ринку. Крім того, окупанти пошкодили стели на Алеї пам'яті.

Через атаку спалахнули чотири пожежі у торгових кіосках та гаражах. Загоряння вже ліквідовано.

По Кривому Рогу ворог завдав удару, застосувавши дрон-камікадзе. Метою атаки стала двоповерхова будівля. На щастя, люди не постраждали.

За даними Генштабу, за минулу добу ворог завдав 8 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив 115 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об'єктах на території України. Внаслідок ударів російських військ постраждала інфраструктура понад 40 населених пунктів.

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