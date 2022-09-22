«Відмінна робота»: ЗСУ ліквідували ще 400 окупантів

Українські захисники продовжують знищувати окупантів, які прийшли до нас з війною. Минулої доби ліквідували ще 400 російських солдатів та офіцерів, завдяки чому втрати путінської орди з початку повномасштабного вторгнення в Україну зросли до 55 510 військовослужбовців.



Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.



Зазначається, що найбільших втрат за минулу добу окупанти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.



Крім людських ресурсів, загальні бойові втрати росії на 22 вересня орієнтовно склали:

- танків — 2236 (+9 за добу);

- бойових броньованих машин — 4776 (+28);

- артилерійських систем — 1341 (+1);

- засобів ППО — 169 (+1);

- вертольотів — 218 (+1);

- безпілотників оперативно-тактичного рівня — 941 (+9);

- крилатих ракет — 240 (+1);

- автомобільної техніки та автоцистерн — 3630 (+20).

У коментарях українці дякують нашим воїнам за зроблену ними «роботу» щодо захисту Батьківщини та за те, що «зробили ранок добрим».

Нагадаємо, вчора авіація Сил оборони завдала 41 удару по ворожих позиціях. Підтверджено поразку 21 району зосередження живої сили та військової техніки противника, 4 опорні пункти, 15 позицій зенітних ракетних комплексів. Українська артилерія вдарила по 24 об'єктах супротивника, у тому числі по 7 складах боєприпасів та ПММ.

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