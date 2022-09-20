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Україна

Після успішних ударів ЗСУ лікарні Горлівки забиті пораненими, а тіла вбитих рашистів перевозять величезними фурами, — Генштаб

19:28 20 вересня 2022
військові

Закінчується двісті дев'ята доба російсько-української війни. Противник продовжує завдавати ударів по українських містах та селах. Росіяни не залишають спроб повністю окупувати Донецьку область, повідомили у Генштабі.

За поточну добу російські окупанти завдали 7 ракетних та 20 авіаційних ударів, здійснили понад 15 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об'єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Внаслідок терористичних дій російських військ за цю добу постраждала інфраструктура понад 20 населених пунктів.

Підрозділи Сил оборони відбили атаки противника у районах населених пунктів Веселе, Курдюмівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Майорськ, Первомайське, Мар'їнка та Новомихайлівка.

Авіація Сил оборони вразила 12 районів зосередження живої сили та військової техніки супротивника та одну позицію зенітного ракетного комплексу. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили БПЛА ворога.

Ракетні війська та артилерія завдали ударів по 30 об'єктах супротивника.

На Бахмутському та Авдіївському напрямах противник продовжує зазнавати значних втрат. Лікувальні заклади міста Горлівка переповнені тяжко пораненими військовослужбовцями окупаційних військ.

Крім того, з території Херсонської області на окупований Донбас переміщено два великогабаритні вантажні автомобілі з тілами загиблих з 1-го армійського корпусу росії.

Керівництво росії у зв'язку з нестачею особового складу виводить підрозділи 217-го парашутно-десантного полку з території Сирії на територію України.

Нагадаємо, у «ДНР» та «ЛНР», а також на інших окупованих територіях України знову заговорили про «референдуми». Так звані «референдуми» на окупованих територіях хочуть влаштувати вже за три дні.

В Україні вважають, що кремль хоче перевести війну з «визвольної» до «вітчизняної за землі росії».

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