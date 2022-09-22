Російські фашисти обстріляли Донецьку та Миколаївську області: п'ятьох людей убито, ще 12 поранено

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти України. Минулої доби в Донецькій області внаслідок обстрілів росіян загинуло п'ять цивільних, ще 12 осіб отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



«За 21 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донбасу: 2 у Кураховому, 1 у Бахмуті, 1 в Авдіївці та 1 у Карлівці. Ще 12 людей отримали поранення», — розповів він.



Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію у Донецькій області загинули 873 особи, ще 2205 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.



Також минулої доби війська путіна обстріляли Миколаїв та населені пункти Миколаївського, Баштанського районів. Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім.

За його інформацією, близько 00:15 Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу, попередньо, зенітно-ракетними системами С-300. В результаті пошкоджено багатоповерхові будинки, вибито вікна, газопровід, водопровід, двір кінотеатру та театру, адміністративні будівлі.





Також о 01:21 внаслідок ракетного обстрілу виникла пожежа складського приміщення. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється.

Крім того, під ворожим вогнем було село Полігон Шевченківської громади. На щастя, постраждалих немає.



Під постійним вогнем залишаються села, розташовані на лінії розмежування Березнегуватської громади. Протягом 21 вересня було проведено ворожі обстріли біля околиці села Лепетиха та Кавказ, о 20:15 у смт Березнегувате. Постраждалих немає.



Нагадаємо, рашисти продовжують знущатися з мирного населення у захоплених ними районах України. На Луганщині загарбники насильно виселили мешканців двох сіл з будинків та вивезли у глиб окупованої території.

На Миколаївщині росіяни захопили у територіальних громад машини-молоковози для прихованого підвезення палива до зони бойових дій.

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