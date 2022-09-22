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«Садіть ліщину, виноград та аґрус»: що робити 22 вересня в саду та на огороді

12:35 22 вересня 2022
Овочі

Щоб забезпечити добрий урожай обліпихи наступного року, про посадку кущів потрібно подбати до кінця вересня. А саме сьогодні, 22 вересня, коли спадний Місяць знаходиться в Леві, можна посадити скоростиглі посухостійкі рослини. Про це повідомляє ресурс «Фазенда! Сад та город», який пише про те, що цей день досить сприятливий для роботи у саду та на городі.

«Рекомендується збирати дозрілі плоди та коренеплоди для зберігання та переробки. Викопуйте картоплю, коренеплоди та цибулю, можна збирати насіння, саджати декоративні крупноміри, заготовляти цілющі трави. Сміливо можете обробляти землю: полоти, розпушувати, поливати, підгортати грядки, проріджувати густі посіви. Обрізуйте непотрібні, хворі, пагони, що неправильно ростуть, видаляйте пасинки, дику поросль і уражені вірусом рослини. Робіть щеплення, у тому числі окулірування, обприскуйте рослини від патогенних грибків та шкідливих комах, заготовляйте сіно та дрова».

Крім того, якщо зібрались сіяти та саджати, то надайте перевагу скоростиглим посухостійким рослинам. Сійте на городі кріп, аніс та валеріану, посадіть ліщину, виноград та аґрус. У саду можна посіяти під зиму волошки, матіолу та календулу. Але ось 22 вересня не рекомендується вносити добрива і поливати посадки.

Нагадаємо, про важливість осіннього доглядання ґрунту для здоров'я рослин та гарного врожаю.

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