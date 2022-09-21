Садимо обліпиху на дачі: коли і як це краще зробити

Смак обліпихи в Рік Тигра став трендовим у кондитерській справі, проте корисність цих ягід не залежить від жодних гороскопів. А щоб забезпечити добрий урожай наступного року, про посадку кущів потрібно подбати до кінця вересня.

Поради досвідчених садівників опублікував ресурс Дачник.

Температура. Обліпиха любить прохолодну погоду, тому посадку кущів варто відкласти до того часу, коли температура повітря опуститься до +3−4°С. Обов'язково купуємо сорт, районований для регіону, тому що обліпиха прокидається рано, а якщо це станеться під час морозів, може загинути.

Місце. Чагарник любить сонце, тому посадку краще проводити в кінці, розі саду, вздовж стін дачного будиночка. А ось низин та болотистій місцевості краще уникати. Також не варто садити обліпиху поруч із рослинами з поверхневою кореневою системою.

Дренаж та ґрунт. Дренаж кладемо приблизно на 10 см, особливо якщо ґрунтові води досить високо. При цьому сама яма для посадки повинна бути вдвічі ширша за діаметр коренів саджанця. Субстрат готуємо з рівних часток компосту, перегною та торфу. Якщо грунт кислий, в цю суміш можна додати 200 г доломітового борошна на яму і стільки ж суперфосфату. Азот вносити не варто — його коренева система отримає безпосередньо із ґрунту.

Після підготовки ґрунту в саджанці розрівнюємо коріння та ставимо в яму, на кому 30−50 см по кореневу шийку. Засипаємо ґрунтом, поливаємо (з розрахунку 1−2 відра води на один кущ) та мульчуємо.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли про правила посадки яблунь та кущів фундука .

Фото Agravery

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