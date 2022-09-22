Зрадив дружину-акторку: тренер-фіналіст НБА попався на сексі з директором
Наставник команди НБА «Бостон Селтікс» Іме Удока ризикує втратити свою посаду через інтимні стосунки з високопоставленою співробітницею клубу, повідомляє Marca.
Ім'я коханки 45-річного чемпіона НБА у статусі асистента головного тренера «Сан-Антоніо» не називається. Але, оскільки в керівництві «Селтікс» лише одна жінка, неважко припустити, що це 46-річна Еллісон Фістер — колишня баскетболістка, а нині директор з розвитку гравців у «Бостоні».
Пікантність ситуації в тому, що Іме Удока з 2010 року одружений з 51-річною американською актрисою Ніа Лонг, яка народила йому сина.
Через порушення внутрішніх правил клубу тренеру загрожує дисциплінарне стягнення та навіть дискваліфікація на поточний сезон. Керівництво «Бостона» не має наміру назавжди прощатися з наставником. Однак якщо Удоку все ж відсторонять від поточної кампанії, то на тренерському містку його тимчасово замінить один з асистентів Вілл Харді або Джо Мазулла.
Нагадаємо, що минулого сезону колишній баскетболіст збірної Нігерії Іме Удока привів «Селтікс» до першого за 12 років фіналу НБА, в якому його підопічні поступилися чемпіонським титулом «Голден Стейт».
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що експерша ракетка світу Симона Халеп розлучається з чоловіком-мільярдером через рік після пишного весілля.
Фото «Бостон Селтікс», Instagram89
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