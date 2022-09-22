Зрадив дружину-акторку: тренер-фіналіст НБА попався на сексі з директором

Наставник команди НБА «Бостон Селтікс» Іме Удока ризикує втратити свою посаду через інтимні стосунки з високопоставленою співробітницею клубу, повідомляє Marca.

Ім'я коханки 45-річного чемпіона НБА у статусі асистента головного тренера «Сан-Антоніо» не називається. Але, оскільки в керівництві «Селтікс» лише одна жінка, неважко припустити, що це 46-річна Еллісон Фістер — колишня баскетболістка, а нині директор з розвитку гравців у «Бостоні».

Еллісон Фістер

Пікантність ситуації в тому, що Іме Удока з 2010 року одружений з 51-річною американською актрисою Ніа Лонг, яка народила йому сина.

Іме Удока з дружиною та сином

Через порушення внутрішніх правил клубу тренеру загрожує дисциплінарне стягнення та навіть дискваліфікація на поточний сезон. Керівництво «Бостона» не має наміру назавжди прощатися з наставником. Однак якщо Удоку все ж відсторонять від поточної кампанії, то на тренерському містку його тимчасово замінить один з асистентів Вілл Харді або Джо Мазулла.

Нагадаємо, що минулого сезону колишній баскетболіст збірної Нігерії Іме Удока привів «Селтікс» до першого за 12 років фіналу НБА, в якому його підопічні поступилися чемпіонським титулом «Голден Стейт».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що експерша ракетка світу Симона Халеп розлучається з чоловіком-мільярдером через рік після пишного весілля.

Фото «Бостон Селтікс», Instagram

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