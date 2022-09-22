Андрій Макаревич показав сина Ейтана від молодої дружини: «весь в тата» й любить музику (фото)

Легендарний музикант, лідер радянської групи «Машина часу» Андрій Макаревич, який залишив росію після нападу путіна на Україну, рідко показує кадри щасливого сімейного життя в Ізраїлі.



Але днями артист вирішив порадувати шанувальників, розмістивши у своєму Telegram фотографію зі спадкоємцем, що підріс. На знімку Ейтан, який, схоже, за прикладом батька має слабкість до музики, грає з кольоровими клавішами.



«Осягаємо ази муз. грамоти», — так підписав фото щасливий батько.

Шанувальники поставили під постом 1147 «сердечок» й велику кількість схвальних емодзі при виключно невеликій кількості дислайків, що явно показує ставлення до музиканта в росії.



Як відомо, Андрій Макаревич завжди мав любов до представниць прекрасної статі. Він мав чимало захоплень, хоча офіційно лідер групи «Машина часу» зареєстрував стосунки лише чотири рази.



Зараз Макаревич одружений з Ейнат Кляйн. Майбутнє подружжя зустрілося в Ефіопії, і артист миттєво закохався. Молода дружина народила музиканту сина, якого назвали Ейтан.



Нагадаємо, за антивоєнну позицію у росії заборонили виступи «Машини часу». Зараз Макаревич з дружиною та новонародженим сином перебувають в Ізраїлі.

219

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram