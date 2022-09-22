Вирішив, що неправильно припарковані: у Києві затримали чоловіка, який стрибав по дахах автомобілів (фото)

У Києві невідомий чоловік, невдоволений щільністю припаркованих поруч із будинком автомобілів, почав стрибати по їхніх дахах та капотах.

Сліди від підошви на капоті.

Повідомлення про це надійшло на лінію 102 столичної поліції увечері 21 вересня. Заявник надав детальне опис громадянина і пояснивши, що все сталося на вулиці Романа Ратушного.

Не гаючи часу, поліцейські обстежили прилеглу територію і вже через 20 хвилин виявили схожого за описом чоловіка та затримали його, причому він своєї причетності до події не заперечував і стверджував, що пошкоджені ним автомобілі припаркувалися з порушенням.

Затриманий

Проте, як повідомили у Патрульній поліції Києва, правоохоронці не виявили порушень правил парування у водіїв пошкоджених транспортних засобів, а тому викликали на місце слідчо-оперативну групу Солом'янського району для надання правової кваліфікації діям затриманого.

Нагадаємо, днями Вищий антикоррупційний суд вибрав запобіжний захід нардепу Олександру Трухіну, який намагався підкупити патрульних поліцейських — заставу в розмірі 49 620 гривень.

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