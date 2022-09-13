Оля Полякова залишила доньок за кордоном

Українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно випустила трек «Все буде добре, Оля», повернулася до України, залишивши двох доньок в Англії. Про це вона розповіла в інтерв’ю програмі «ЖВЛ» (ТЕТ).

Співачка зізналась, що окрім Маші, які стала студенткою британського вишу, у Лондоні навчатиметься і молодша донька — 10-річна Аліса. Таке рішення Оля прийняла через постійні виступи по всьому світу.

- Це школа boarding, навчання разом з проживанням, — розповідає Полякова. — Це було дуже важке рішення, оскільки Аліса, можна сказати, моя, мамина доця. І вона навіть ще спить зі мною разом. Донька сказала: «Мамочка, не віддавай мене туди навчатись». Проте я сіла з нею, поговорила, розповіла, що мені треба працювати. Що я так зможу заробити гроші, допомогти країні.

Оля Полякова з доньками

З перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну співачка активно працювала на інформаційному та музичному фронтах. Вона навіть здійснила магічний обряд та у багатті спалила кокошник, який до 2014 року був атрибутом її сценічного образу.

- Так, це було в моєму творчому житті, — зізнається Оля. — І це в певному сенсі ганьба. Треба це сприйняти, простити себе і йти далі. Кокошник зробив мене популярною в Україні та за її межами. Ось таке у мене минуле. Тому я організувала такий містичний обряд відмови від минулого. Та й загалом цей ритуал можна й ототожнити до дій України сьогодні. Всі зараз українізуються, переходять на українську мову. Нам треба дивитись виключно на себе та займатись розвитком власної культури.

Полякова зізнається, що на початку війни пережила емоційний стрес.

- Тоді жінки по всій Україні рятували своїх дітей, вивозили їх, ховали у підвалах, — каже співачка. - І я була однією з них. Проте, в першу чергу, мені треба було заспокоїти саму себе. Дуже добре пам’ятаю цю розмову із собою, казала «все буде добре».

Саме чоловік Вадим був тим, хто завжди її заспокоював. Днями подружжя відсвяткувало 18-річчя сімейного життя. Через повномасштабне вторгнення вони вперше розлучились на довгий час за період спільного життя — п’ять місяців Полякова не була у себе вдома. І насамперед після повернення вона пішла подивитись, як там її господарство, першою чергою — кози.

- Почала дивитись, що там на городі у мене виросло, — ділиться Полякова. — Довелось моє поголів’я кіз трохи зменшити — оскільки немає кому за ними доглядати. Деякі мої робітники вже повернулись, і я тримаю для них робочі місця. Також у мене вперше за 16 років в саду вродила груша.

Наразі Полякова вірить у світле майбутнє України, а також її якнайшвидшу перемогу. А ще готується повернутись на екрани у якості тренерки вокального шоу «Голос країни-12».

На фото в заголовку сім'я Олі Полякової

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