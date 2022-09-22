«У рф будуть відкриті склади законсервованої бойової техніки та озброєння»: військові експерти

Коментуючи рішення путіна про часткову мобілізацію в росії, експерти аналітичного центру з питань цивільної оборони та безпеки Locked N' Loaded вважають, що кидання чоловіків на фронт у примусовому порядку на тлі поразок в Україні не змінить ситуацію. Вони стверджують, що, оскільки сучасної зброї мало, то резервістам не складе труднощів поновити свої навички зі старою радянською зброєю, повідомляє литовське видання www.delfi.lt.

За оцінками експертів, залучення населення до резерву збройних сил буде спрямоване на заміщення катастрофічних втрат особового складу регулярних частин. Є, мовляв, три складові для цього. Часткова мобілізація дозволить вирішити питання укомплектування посад маневрених підрозділів. Однак, з точки зору якості, навряд чи цей крок щось змінить. За словами військових експертів, бої показали важливість добре підготовленої та мотивованої піхоти. Кидання чоловіків у фронтові лави мимоволі на тлі поразок (навіть після навчання) не змінить ситуацію, вважають вони.

«З іншого боку, оскільки в росії дуже обмежені запаси сучасної техніки, резервістам, які поповнять підрозділи, не складе труднощів підвищити свою кваліфікацію на старому радянському озброєнні, обладнанні та техніці. Це прискорить інтеграцію мобілізованого особового складу до складу маневрених підрозділів».

По-друге, фахівці. За оцінками експертів, теоретично росіяни зараз мають залучити до своїх збройних сил цінних фахівців (артилеристів, льотчиків, зв'язківців тощо). Однак цей ресурс може бути вичерпаний, а може і не бути вичерпаний.

«З початку ескалації ми побачили, як росія значно активізувала вербування цінних фахівців назад до збройних сил (контрактників) або до лав найманців (з'явилися навіть льотчики Вагнера, не кажучи вже про інші спеціальності). Це не дало бажаного ефекту. Питання в тому, скільки їх залишилося, з якими спеціальностями і яка їхня мотивація», — кажуть вони.

По-третє, лідери. Це, за оцінками експертів, чи не найболючіша тема для російських збройних сил. Вони вже втратили кращі частини своїх регулярних військ під Києвом, Маріуполем, Сєвєродонецьком, Херсоном та Ізюмом. Найбільша проблема — це командири нижньої (дивізіон — рота) та середньої (батальйон — полк — бригада) ланки. Тобто, тих, хто веде бій «на землі». Здібні та охочі колишні офіцери вже давно воюють (або воювали) у лавах найманців. Тож це також ресурс, який агресор навряд чи буде розвивати.

Цілком ймовірно, що російські угоди з продажу озброєння, техніки та бойової техніки іноземним державам будуть розірвані і ця техніка буде поставлена на озброєння своїх збройних сил. Однак це може почати впливати на фронт лише через пів року, коли нова техніка та озброєння з'являться у достатній кількості. Крім того, за словами експертів, вплив санкцій почне дедалі більше відчуватися в осінньо-зимовий період, тому це також може сповільнити виробництво".

Тому дуже ймовірно, що для якнайшвидшого досягнення результатів будуть відкриті склади законсервованої бойової техніки та озброєння, і ми побачимо на передовій ще більше старої радянської техніки та озброєння.

Експерти вважають, що поспішні спроби анексії окупованих територій є наслідком успішного українського контрнаступу на харківсько-ізюмському напрямку. За їх словами, не маючи можливості зупинити можливий подальший наступ українських військ військовим шляхом (не кажучи вже про відвоювання територій), росіяни намагаються врегулювати ситуацію політичними методами. Анексією окупованих територій росія сподівається відбити в українців бажання продовжувати наступ на цих територіях, мотивуючи це тим, що вона буде захищати «свою територію» всіма можливими засобами, включно з ядерною зброєю, що є частиною російської військової доктрини.

«Дуже ймовірно, що все це спрямовано не стільки на Україну, скільки на керівників і громадськість ЄС/НАТО, щоб показати західному світу „потенційно непотрібну ескалацію з непередбачуваними наслідками“, тобто Третьою світовою війною і ядерною зимою. Це буде спробою не тільки підірвати підтримку України, але й втрутитися в процес прийняття нею рішень», — констатують експерти аналітичного центру з питань цивільної оборони та безпеки Locked N' Loaded.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що лише за першу добу «часткової мобілізації» в росії затримано понад 1300 протестувальників в різних містах країни.

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