«Спрацювало навпаки»: у Міноборони розповіли, чому в кремлі перенесли на день оголошення в рф мобілізації

«Господар кремля» та його помічники хотіли оголошенням мобілізації 21 вересня інформаційно перебити тему обміну полоненими.

Про це написала у своєму Telegram заступник міністра оборони Ганна Маляр.

«Інформаційно кремль намагався мобілізацією перебити тему обміну. Така традиційна нехитра тактика», — написала вона.

На думку заступниці Резнікова, спочатку у Кремлі хотіли оголосити мобілізацію 20 вересня, але усвідомили, що технологічно доцільніше про це повідомити у день обміну.

«Втім, спрацювало це навпаки — подвоївся інформаційний ефект. Жодного поглинання чи перебивання теми не вийшло», — зазначила Маляр.

Нагадаємо, вночі стало відомо, що Україна та росія провели наймасштабніший обмін полоненими, повернувши додому 215 українців, серед яких і захисники «Азовсталі». Натомість було передано кума путіна Віктора Медведчука та 55 окупантів. Згодом стало відомо, що в рамках обміну додому повернули в т. ч. наших воїнів, які пережили теракт в Оленівці Донецької області.

Фото ВВС

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