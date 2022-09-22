За першу добу «часткової мобілізації» в росії затримано понад 1300 протестувальників

Станом на ранок 22 вересня під час протестів проти часткової мобілізації, що пройшли по всій росії, було затримано понад 1300 осіб у 39 містах. Це офіційні дані. Правозахисники вважають, що кількість затриманих набагато вища. Як уже повідомляли «ФАКТИ», вранці 21 вересня володимир путін оголосив про початок часткової мобілізації в країні

Акції протесту розпочалися ввечері. Найчисленніші пройшли у Москві та Санкт-Петербурзі. У російській столиці було затримано 527 осіб, у Пітері — 480 осіб. Повідомляється також про затримання в Єкатеринбурзі, Пермі, Челябінську, Уфі, Красноярську, Воронежі, Краснодарі, Твері, Саратові, Калінінграді, Рязані та інших великих містах.

Правозахисники розповідають, що силовики під час розгону акцій протесту діяли вкрай жорстоко, особливо у Москві та Санкт-Петербурзі. Людей били дубинками.

У Самарі до автозаку кинули жінку з дитиною на руках. Причому вона не брала участі в акції, а просто гуляла поряд із коляскою та двома дітьми. Поліцейських це не зупинило. Причину затримання жінці назвати відмовилися.

У Москві деяким затриманим одразу вручили повістки у військкомати. Вони значилися дати явки — 22 чи 23 вересня. За відмову підписати корінець від повістки погрожували відкриттям кримінальної справи.

З'явилося багато повідомлень від росіян про те, що повістки вручають усім поспіль, а не лише резервістам, як обіцяли путін та шойгу. У військкомати викликають людей, які не мають жодного досвіду служби чи військової спеціальності.

Багато росіян не приховують, що мають намір ухилятися від призову будь-яким способом, аж до шкідництва. Найнадійніший спосіб поки що — виїзд за кордон. У зв'язку з цим різко злетіли ціни на авіаквитки. На найближчі прямі рейси з Москви до безвізових Стамбул, Єреван і Баку квитків вже немає. У Стамбул можна відлетіти не раніше 23 вересня за 85 тисяч рублів. У Єреван квиток на найближчий рейс коштуватиме 103 тисячі рублів. 24 вересня поки що можна полетіти за 62 тисячі рублів. Це вдвічі дорожче, ніж було до виступу путіна. За один американський долар сьогодні у Москві дають 60 рублів. Виходить, що найдешевший авіаквиток до Єревану коштує вже понад тисячу доларів.

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