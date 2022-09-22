«Торкатися вас, ваших речей поліція не має права»: поради адвоката

Досить часто у водіїв виникає ситуація, коли їх зупинили правоохоронці та вимагають показати документи та вміст багажника. Що в такому випадку слід робити й коли можна стверджувати, що поліцейські перевищили повноваження, на своїй сторінці у фейсбуці пояснив адвокат Роман Сімутін.

«Просити про відкриття багажника поліція має право лише у трьох випадках: якщо в авто знаходиться порушник або особа, яку обмежують у свободі, в автомобілі знаходяться заборонені речі; авто є знаряддям вчинення злочину або знаходиться у ймовірному місці вчинення злочину. Це все перераховано у ст. 34 ЗУ „Про Національну поліцію“. Перевірку можна проводити лише поверхневу, візуальну. Поліціянт не має права відчиняти багажник, двері автомобіля, копирсатися у ваших речах, залазити у салон. Запам’ятайте: торкатися вас, ваших речей, лазити у салоні — він не має права, бо це однозначно перевищення влади — кримінал. Він може лише попросити відчинити двері або показати вміст сумки та провести візуальний огляд».

На запитання, як тоді водію реагувати у таких випадках, адвокат відповідає:

«Обов'язково вимагати пояснити причину огляду, бажано все зафільмувати. Одразу озвучу їхню „легенду“: відпрацювання, план перехоплення, орієнтування. Але якщо ви попросите конкретику, наприклад, який порушник у вашому авто, що й де він вчинив, його орієнтування, коли введено план перехоплення або звідки інформація, що у вашому авто є заборонені предмети, попросите роз’яснити ваші права, наприклад, щодо правової допомоги, то легко вженете таких поліціянтів у ступор і спокійно поїдете далі. Ефективність підходу — 80% випадків».

Якщо ж це не діє, то слід зателефонувати на 102, викликати слідчу групу й зафіксувати перевищення повноважень патрульними.

«Вказані дії — це щонайменше +15% до ефективності. Є випадки, коли в салоні знаходять заборонені речі. Такі методи дуже часто використовувалися раніше, особливо за часів Януковича — для усунення непідконтрольних та опозиційних людей».

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