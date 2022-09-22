41.40 / 42.51 40.48 / 41.84
Київ: +9
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Із цим способом посадки малина збільшить урожай мінімум на 20% (відео)

22:00 22 вересня 2022
кущі малини

Осінь — ідеальна пора для садіння малини, щоб вже у новому сезоні отримати гарний урожай. Садівник з чималим досвідом Олександр Павлюк на своєму ютуб-каналі поділився дієвим методом посадки, завдяки якому ви точно отримаєте великі, смачні та соковиті ягоди.

«Для цього необхідно вирити траншею глибиною 70 см і шириною 30 см. Глибокий рів потрібен для того, щоб на його дно укласти шар деревини товщиною 20 сантиметрів. Наприклад, я використовую для цього пеньки, які чудово утримують вологу у землі. Ця рослина цікава тим, що її слід не заливати водою і разом із тим вона не має страждати від посухи. Поверх пеньків потрібно укласти в траншею шар пухкого ґрунту товщиною 30−40 см».

Після того висаджуємо кущі малини. Простір, який залишився, садівник радить замульчувати соломою або сіном, аби було зручно поливати. Щодо ґрунту, то він має бути легким. Ідеальний варіант — змішаний із піском чорнозем з верхнього шару ґрунту, який вийняли з траншеї.

«Також можна додати в суміш перегній, тоді врожай збільшується як мінімум на 15−20%».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, яке підживлення потрібно забезпечити восени всім плодовим деревам, кущам та винограду

85

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Сердючка з «мамою»

«Мама» Вєрки Сердючки вперше показала чоловіка та доньку, але Данилко «зіпсував ефект» від світлин

поділ майна під час розлучення

Поділ майна при розлученні: в постановах Верховного Суду є новації

військові

«Бог війни сповільнюється»: астрологиня назвала дату закінчення гарячої фази війни

Сергій Мороз

«Усі розплакались, коли перед сином на коліно став боєць із протезом»: 8-річний Сергій Мороз із Чернігова співом заробляє кошти для ЗСУ

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту