Із цим способом посадки малина збільшить урожай мінімум на 20% (відео)

Осінь — ідеальна пора для садіння малини, щоб вже у новому сезоні отримати гарний урожай. Садівник з чималим досвідом Олександр Павлюк на своєму ютуб-каналі поділився дієвим методом посадки, завдяки якому ви точно отримаєте великі, смачні та соковиті ягоди.

«Для цього необхідно вирити траншею глибиною 70 см і шириною 30 см. Глибокий рів потрібен для того, щоб на його дно укласти шар деревини товщиною 20 сантиметрів. Наприклад, я використовую для цього пеньки, які чудово утримують вологу у землі. Ця рослина цікава тим, що її слід не заливати водою і разом із тим вона не має страждати від посухи. Поверх пеньків потрібно укласти в траншею шар пухкого ґрунту товщиною 30−40 см».

Після того висаджуємо кущі малини. Простір, який залишився, садівник радить замульчувати соломою або сіном, аби було зручно поливати. Щодо ґрунту, то він має бути легким. Ідеальний варіант — змішаний із піском чорнозем з верхнього шару ґрунту, який вийняли з траншеї.

«Також можна додати в суміш перегній, тоді врожай збільшується як мінімум на 15−20%».

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