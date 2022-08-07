«Збиратимете два урожаї за рік»: як доглядати за ремонтантною малиною

Ремонтантна малина — чудова альтернатива звичайним кущам ягід. Головним плюсом цієї рослини є те, що за умови підживлення вона родить двічі на рік, а ягоди великі й смачні. А ще вам не доведеться боротися з великою кількістю недуг і шкідників. Але є певні особливості догляду за ремонтантною малиною, якими поділився господар з Вінниччини Віталій Поймало.

«Перший урожай ремонтантної малини дачники збирають на початку літа, а другий — восени. Часто другий урожай багатший і ягоди більші. Плюсів дуже багато! Рослина починає плодоносити в перший же рік після посадки. Це означає, що якщо ви ранньою весною посадили декілька кущів такої ягоди, то вже восени зберете перший смачний урожай.

Така малина не схильна до впливу хвороб і шкідників-комах. Життєвий цикл комах налаштований на звичайний період дозрівання ягоди. Ремонтантні ж сорти дозрівають раніше і пізніше цього періоду. Зимує рослина досить самостійно: її не потрібно накривати плівкою, листям або нагортати сніг. Цвісти малина починає, як тільки минуть весняні заморозки, тому всі квіти, які викидає кущ, перетворюються в плоди. На відміну від звичайної малини, яка має властивість пускати пагони навколо себе, ремонтантна малина поводиться значно спокійніше".

Для посадки ремонтантної малини підійде місце в кутку саду або городу, яке добре освітлюється сонцем, закрите від холодних вітрів і протягів.

«Для звичайного ґрунту досить внести декілька відер перегною або верхового торфу і по 1 склянці суперфосфатів та сірчанокислого калію. Малину можна садити ранньою весною або восени. Оптимальний варіант — кінець вересня. Таким чином, рослина встигне вкоренитися, щоб вдало перезимувати. Коренева шийка малини має перебувати на тому ж рівні, як і було до пересаджування. Щотижня малину потрібно підливати, використовуючи для цього не менше як 5 літрів води на 1 саджанець. Ремонтантна малина має властивість плодоносити на пагонах віком 1 або 2 роки. Восени, після збору другого врожаю, потрібно обрізати дворічні пагони, які вже закінчили плодоносити».

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Особливо важливо, за словами господаря, зволожувати землю під час цвітіння рослини й дозрівання плодів. Так само потрібно поливати кущі після кожного збору ягід. Тоді наступний урожай вийде соковитішим і смачнішим.

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