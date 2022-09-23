Екснардепа засудили до трьох років ув'язнення за «приховану» квартиру

У 2020 році Спеціалізована антикорупційна прокуратура направляла до суду обвинувальний акт щодо народного депутата VIII скликання, якому інкримінували незаконне отримання 361,5 тисячі гривень компенсації за житло. Влітку 2021 рока екснардепа виправдали, але на цьому справа не закінчилася.

Як повідомляють у САП, Апеляційна палата ВАКС скасувала виправдувальний вирок винесений Вищим антикорупційним судом. Колишнього народного обранця визнали винним у незаконному отриманні компенсації на витрати за винайм номеру у готелі «Київ» у зв’язку з начебто відсутністю власного столичного житла, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

«Народний депутат приховав отримання у спадщину квартири в столиці та не відмовився від компенсації за житло. Як наслідок, з державного бюджету було незаконно сплачено 361,5 тис. гривень компенсацій. Суд апеляційної інстанції підтримав позицію прокурора САП, скасував вирок суду першої інстанції та постановив новий, відповідно до якого вказаному колишньому нардепу призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади (окрім виборних) строком на 1 рік та зі штрафом у розмірі 8 500 гривень», — йдеться у повідомленні.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом трьох місяців.

За інформацією агенції «Інтерфакс-Україна», йдеться про екснардепа Руслана Сольвара, який протягом 2017−2018 років мешкав в готелі та отримував за це компенсацію, маючи успадковане житло.

Нагадаємо, що такі компенсації отримували, у тому числі, й нардепи-мільйонери. Деяких народних обранців також «ловили» на незаконному отриманні грошей. До речі, спікер Руслан Стефанчук, який жив у квартирі тещі, на початку каденції повертав отримані з бюджету гроші.

Фото зі стонки САП у соцмережах

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