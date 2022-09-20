Брехлива «перемога урнами»: на Заході розкритикували рішення росії провести псевдореферендуми на захоплених територіях України

Після рішення росії замість перемоги на полі бою домогтися «перемоги урнами» у ході фейкових «референдумів» на тимчасово окупованих територіях, першими з критикою «ініціативи» виступили в Офісі президента, заявивши, що російські псевдореферендуми зведуть нанівець найменші шанси на припинення війни.

Не менш гострою була реакція лідерів Заходу.

Так, Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Йєнс Столтенберг заявив у Twiitter, що «волевиявлення» на тимчасово окупованих територіях України не має жодної легітимності та не змінює характеру агресивної війни росії проти України.

«Це — подальша ескалація у путінській війні. Міжнародна спільнота має засудити таке кричуще порушення міжнародного права та посилити підтримку України», — написав генсек.

Не менш різкою біла і реакція Сполучених Штатів, які «обурені планами проведення референдумів в Україні й ніколи не визнають жодних претензій росії на анексію частини України» — про це заявив у вівторок журналістам радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, передає Reuters.

Салліван назвав референдуми образою принципів суверенітету та територіальної цілісності України. Він сказав, що президент Джо Байден у своєму виступі у середу на Генеральній Асамблеї ООН зробить «рішучий закид» росії за її війну проти України.

Своєю чергою, Міністерство юстиції США попросило Конгрес узаконити передачу Україні заморожених російських активів, зазначивши, що відповідне рішення прийняте саме у відповідь на оголошені «референдуми» на окупованих росією територіях України.

А президент Польщі Дуда заявив, що «референдуми» на окупованих територіях України про приєднання до росії нічого не варті. Його слова наводить Reuters.

Польський лідер наголосив, що Варшава відмовляється визнавати їхні результати.

«Референдуми нічого не варті — правда, що результат визначать у кремлі, а не завдяки голосуванню», — заявив Дуда журналістам під час візиту до Нью-Йорка на Генасамблею ООН.

Крім того, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у Нью-Йорку, на полях сесії Генасамблеї ООН, також заявив, що так звані референдуми, які росія проведе на сході України, ніколи не будуть прийняті Туреччиною.

Намір Москви найближчими днями провести так звані референдуми на окупованих ними територіях України — це бажання перевести війну з «визвольної» до «вітчизняної за землі росії», вважають українські політики.

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