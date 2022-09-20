Кремль хоче перевести війну з «визвольної» у «вітчизняну за землі росії»: нардеп про так звані референдуми

Рашисти оголосили по намір найближчими днями провести так звані референдуми на окупованих ними територіях в Луганській, Донецькій і Запорізькій областях. Народний депутат Володимир Ар’єв написав в Фейсбуці, про що це може свідчити.

«В так званій «ЛНР» ухвалили закон про проведення «референдуму» про приєднання до росії. Цю ідею підтримав спікер держдуми рф. Одночасно, в думу внесли законопроєкт про тюремні строки за ухилення від мобілізації, відмову від участі в бойових діях і добровільну здачу в полон.

У москви це жест відчаю, оскільки їхнє гарматне м"ясо дедалі агресивніше відмовляється йти на м"ясорубку. Тому, кремль хоче перевести війну з «визвольної» у «вітчизняну», щоб мобілізувати бойовиків не для «інтернаціоналістської» допомоги «республікам», а за «землі» росії.

Так звані «референдуми» на окупованих територіях хочуть влаштувати вже за три дні.

Тільки їм це вже не допоможе".

Нагадуємо, раніше «ФАКТИ» писали про те, що спецназ ГУР Міноборони знищив базу фсб разом із бюлетенями для «голосування»

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