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Спорт

Колишній футболіст збірної України відправив для ЗСУ спецдопомогу з Нідерландів (відео)

15:22 23 вересня 2022
Євген Левченко

Із початком повномасштабного віроломного вторгнення росії на територію України нинішні та колишні спортсмени активно допомагають нашій країні та захисникам, які відчайдушно захищають рідну землю від окупантів.

Посильна допомога надходить з-за кордону. Зокрема, ексфутболіст збірної України Євген Левченко (9 матчів у складі «жовто-синіх»), який постійно проживає в Нідерландах, де свого часу виступав за низку клубів, допоміг придбати та відправити на батьківщину дві спецмашини швидкої допомоги.

«Ми придбали ці машини швидкої допомоги, цих двох красунь, завдяки всім вам. Вони їдуть до України, щоб рятувати життя. Дякую всім за ваш внесок. Я вірю, що Україна буде вільною та незалежною. Слава Україні!» — записав Левченко відео, яке розмістив на своїй сторінці в Instagram.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Ярмоленко придбав та відправив до рідного Чернігова швидку допомогу з гуманітарними «подарунки».

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