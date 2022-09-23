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Україна

«Осиротів 4-річний синочок»: на війні загинула військова медичка

20:40 23 вересня 2022
Ксенія Грицина

На Личаківському кладовищі поховали військову Ксенію Грицину. Вона брала участь у боях за Попасну та загинула 11 вересня. Жінці було 29 років. Трагічну звістку повідомила її односельчанка Валентина Бабак.

«В боях за Україну загинула колишня учениця Михнівської школи. Два місяці назад спілкувалася з нею в месенджері, домовлялися про зустріч після Перемоги. А тепер прочитала, що цієї славної дівчинки вже немає. Залишився сиротою її 4-річний синочок Саша. Всі, хто пам'ятають Оксану, згадаймо її у своїх молитвах. Вічна пам'ять Героїні, яка віддала своє життя за майбутнє України…»

Відомо, що Ксенія Грицина у 2021 році підписала контракт зі Збройними Силами України, а після відповідного навчання стала «бойовим медиком». Під час служби отримала звання «молодший сержант» і після повномасштабного вторгнення захищала Україну у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Слід сказати, що ця страшна війна забрала життя вже не одного бойового медика. Так, медичка мотострілецького батальйону 72-ї окремої механізованої бригади Євгенія Семененко із Сумщини загинула 30 травня під час виконання бойового завдання — евакуації пораненого. Під час бойових дій в Луганській області загинула також 27-річна військова медичка Марія Власюк.

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