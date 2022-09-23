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«До чашки кави те, що потрібно»: готуємо французьку бріош

22:00 24 вересня 2022
Бріош

Що може бути краще, ніж випити вранці чашку кави разом з м'якою, ніжною і ароматною булочкою? За цим рецептом випічка виходить з хрусткою скоринкою ззовні та волокнистим м'якушем всередині. «Аромат, що язика можна проковтнути», — каже фудблогерка Наталя Геряк.

Тісто:

20 г живих дріжджів

2 ст. л. молока

2 ст. л. цукру

0,5 ч. л. солі

145 г м'якого вершкового масла

300 г борошна

Начинка:

0,5 банки згущеного молока

горіхи

Приготування:

До дріжджів додати цукор, молоко, сіль та яйця — перемішати. Додати м'яке масло та борошно. Тісто вийде липке, борошна не додавати. Накрити рушником та відставити на 1 годину.

Опісля на робочій поверхні, присипаній борошном, розтачати тісто, зверху змастити згущеним молоком, посипати горіхами, згорнути рулет. Розрізати гострим ножем посередині уздовж, не дорізаючи до кінця. Заплести косичку. Акуратно помістити в форму для випікання, накрити харчовою плівкою і відправити в тепле місце на 30 хвилин для підйому. Випікати у попередньо розігрітій до 200 °C духовці 10 хвилин. Потім знизити температуру до 180°, пекти ще 20 хв.

Нагадаємо, раніше Наталя Геряк ділилася рецептом надзвичайно смачного та корисного хліба.

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