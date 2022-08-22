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«Аромат в оселі буде неймовірний»: готуємо корисний шпинатний хліб

22:20 22 серпня 2022
хліб

Це надзвичайно смачний та корисний хліб. За словами фудблогерки Наталії Геряк, він ідеальний для сендвічів чи тостів на сніданок. Не кришиться, довго зберігає свіжість. Крім того, аромат в оселі буде неймовірний.

Біле тісто:

120 мл молока

18 г свіжих дріжджів

330 г борошна

3 г солі

40 г цукру

1 яйце

40 г м'якого вершкового масла

Зелене тісто:

60 мл молока

60 г шпинату

18 г свіжих дріжджів

330 г борошна

3 г солі

40 г цукру

1 яйце

40 г м'якого вершкового масла

Приготування:

Шпинат промийте під водою, видаліть тверді стеблинки. Нам потрібні тільки листочки. Підготовлені листочки покладіть у блендер, подрібніть до однорідного стану. У теплому молоці розчиніть сіль, цукор, дріжджі, додайте борошно, замісіть тісто. Масло додавайте в процесі замісу. Залиште тісто на 1 годину в теплому місці. Так само зробіть із зеленим тістом. Після закінчення часу бродіння вкладіть тісто на робочу поверхню. Зробіть два прямокутники: білий і зелений. На біле тісто покладіть зелене, скрутіть рулетом. Покладіть тісто у форму, накрийте рушником і поставте в тепле місце на 40 хвилин, щоб піднялося. Розігрійте духовку до 200 градусів. Випікати при температурі 180° приблизно 1 годину. Готовий хліб дістаньте з форми, коли повністю охолоне.

А як приготувати вдома смачний пшенично-житній хліб, розповіла кулінарка Ольга Мордовіна.

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