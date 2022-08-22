«Аромат в оселі буде неймовірний»: готуємо корисний шпинатний хліб

Це надзвичайно смачний та корисний хліб. За словами фудблогерки Наталії Геряк, він ідеальний для сендвічів чи тостів на сніданок. Не кришиться, довго зберігає свіжість. Крім того, аромат в оселі буде неймовірний.

Біле тісто:

120 мл молока

18 г свіжих дріжджів

330 г борошна

3 г солі

40 г цукру

1 яйце

40 г м'якого вершкового масла

Зелене тісто:

60 мл молока

60 г шпинату

18 г свіжих дріжджів

330 г борошна

3 г солі

40 г цукру

1 яйце

40 г м'якого вершкового масла

Приготування:

Шпинат промийте під водою, видаліть тверді стеблинки. Нам потрібні тільки листочки. Підготовлені листочки покладіть у блендер, подрібніть до однорідного стану. У теплому молоці розчиніть сіль, цукор, дріжджі, додайте борошно, замісіть тісто. Масло додавайте в процесі замісу. Залиште тісто на 1 годину в теплому місці. Так само зробіть із зеленим тістом. Після закінчення часу бродіння вкладіть тісто на робочу поверхню. Зробіть два прямокутники: білий і зелений. На біле тісто покладіть зелене, скрутіть рулетом. Покладіть тісто у форму, накрийте рушником і поставте в тепле місце на 40 хвилин, щоб піднялося. Розігрійте духовку до 200 градусів. Випікати при температурі 180° приблизно 1 годину. Готовий хліб дістаньте з форми, коли повністю охолоне.

А як приготувати вдома смачний пшенично-житній хліб, розповіла кулінарка Ольга Мордовіна.

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