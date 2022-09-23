«Ми не агресори і не загарбники»: у Міноборони заявили, чому вторгнення в росію не буде

За добу росіяни завдали 4 ракетні та 17 авіаційних ударів, здійснили понад 24 обстріли з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

«Постраждала інфраструктура більш як 30 населених пунктів, Це, зокрема, Пришиб, Спірне, Веселе, Мар’їнка, Бахмут, Костянтинівка, Нескучне, Полтавка, Єгорівка, Безіменне, Білогірка, Запоріжжя, Кривий Ріг, Первомайськ, Миколаїв, Очаків, Високопілля, Сухий Ставок та Миролюбівка», — йдеться у повідомленні.

За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Куп’янськ, Зайцеве та Новомихайлівка. Протягом доби авіація Сил оборони уразила десять районів зосередження живої сили і військової техніки противника та дві позиції зенітних ракетних комплексів. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили два БпЛА окупантів.

«Ракетні війська і артилерія за поточну добу завдали вогневого ураження, зокрема, по чотирьох пунктах управління, двох районах зосередження особового складу та військової техніки, трьох позиціях ППО, позиції артилерії, а також трьох складах боєприпасів. Активізувалась робота щодо підготовки та проведення так званого „референдуму“ на тимчасово захоплених територіях України. Так, у населених пунктах Херсонської області, представники російської окупаційної влади, під приводом якісного розподілу гуманітарної допомоги, намагаються отримати від місцевих жителів їх особисті дані. Триває формування так званих „виборчих комісій“», — йдеться у повідомленні.

У місті Старобільськ Луганської області окупаційна влада заборонила місцевому населенню залишати місто у період з 23 по 27 вересня. За наявною інформацією, окупанти створюють озброєні групи для обходу помешкань та примусу людей брати участь у так званому «референдумі». Проводиться підготовка до зйомок пропагандистськими ЗМІ сюжетів про таку собі «активну участь місцевих мешканців у голосуванні».

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила на брифінгу, що попри успішність українського наступу, ЗСУ не переходитимуть кордон з РФ, звільнятимуть українські воїни лише рідну землю.

Як писали «ФАКТИ», ЗСУ відбили втрачені позиції під Бахмутом і підняли український прапор над ще одним селом на Донбасі.

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