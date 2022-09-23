Окупанти випустили десятки снарядів по Нікополю та Марганцю вранці 23 вересня: є жертви (фото)

Росіяни вкотре накрили вогнем Нікопольський район на Дніпропетровщині.

За інформацією очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, по Нікополю та Марганцю ворог скерував майже 30 снарядів з «Градів» та важкої артилерії.

Фото Дніпропетровської ОВА

«У Марганці двоє людей загинули — чоловік та жінка. За попередньою інформацією, ще дев’ятеро поранені. Трьох з них рятувальники дістали з-під завалів», — повідомив він.

У місті сталося займання будинку, пожежу вже ліквідували. Російські снаряди пошкодили 8 будинків і ще один зруйнували.

Фото Дніпропетровської ОВА

«Через ворожу атаку без світла залишилися 2 200 родин. Аварійні бригади енергетиків уже лагодять лінії», — додав Валентин Резніченко.

Фото Дніпропетровської ОВА

У Нікополі, за попередніми даними, пошкоджено 10 будинків. На місці обстрілів працюють рятувальники та поліція. Масштаби руйнацій уточнюються.

Раніше Валентин Резніченко повідомляв про ворожі обстріли з «Градів» та важкої артилерії трьох громад — Нікопольської, Марганецької та Червоногригорівської.

Фото зі сторінки Валентина Резніченка

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