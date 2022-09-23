У сайту «ПриватБанку» з'явився двійник: українців попередили про аферу

«ПриватБанк», який раніше змінив правила користування платіжними картками, попередив про небезпечний фішинговий сайт, який незаконно використовує дизайн та логотипи банку. Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу PrivatBank_insider.

«„ПриватБанк“ попередив українців про черговий шахрайський сайт, який задля виманювання у людей логіну та паролю входу до електронного банку „маскується“ під програми виплат українцям, сайт благодійної програми банку та Приват24. „ПриватБанк“ попереджає про велику небезпеку введення персональної інформації, даних карток та логінів для електронного банку на неперевірених, невідомих сайтах та ресурсах. Отримані шахраями дані використовуються для викрадення грошей з рахунків», — йдеться у повідомленні.

«ПриватБанк» нагадує, що інформація про державні виплати та порядок отримання допомоги розміщена виключно на офіційних сайтах держслужб та банку, а подачу заявки на допомогу можна зробити лише через відповідні адмінцентри та застосунок Дія.

«Не переходьте за сумнівними посиланнями, завжди перевіряйте будь-яку інформацію на офіційному сайті банку або за телефоном клієнтської підтримки 3700», — закликали у банку.

Як писали «ФАКТИ», раніше у «ПриватБанку» відповіли на звинувачення у блокуванні карток мешканців окупованих територій.

Фото: ПриватБанк

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