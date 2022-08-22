З міркувань безпеки: у «ПриватБанку» відповіли на звинувачення у блокуванні карток мешканців окупованих територій

У «ПриватБанку» відреагували на звинувачення у блокуванні карток українців, які залишилися на тимчасово окупованих територіях і наразі не можуть актуалізувати інформацію про себе.

У фінансовій установі пояснили це пріоритетами — безпекою клієнтів та стабільною роботою системи.

«Нам відомо про ситуацію, що склалася, і ми тісно співпрацюємо з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та Донбас SOS задля того, щоб зробити процедуру актуалізації даних клієнтів з ТОТ максимально зручною та доступною. Ми розуміємо, наскільки чутливою є тема тимчасово окупованих територій та вимушених переселенців для українського суспільства, але просили клієнтів оновити інформацію з міркувань безпеки, а не задля блокування рахунків», — йдеться у заяві.

У банку пообіцяли, що вдосконалюватимуть обовʼязкові для фінустанов процедур верифікації клієнтів, які через війну опинилися на тимчасово окупованих ворогом територіях чи змушені евакуюватися у безпечні регіони країни.

Нагадаємо, що «ПриватБанк» дозволив клієнтам ще півроку користуватися простроченими картками, але «працюватимуть» вони не повсюдно.

Фото Pixabay

15

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram