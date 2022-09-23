Гол-шедевр приніс Угорщині першу за 68 років перемогу над Німеччиною: відеоогляди матчів Ліги націй

У п'ятницю, 23 вересня, на футбольних полях Європи відбулися сім поєдинків Ліги націй, у якій збірна України була розгромлена в Шотландії.

Ліга націй. 5-й тур

Дивізіон А

Група 3

Італія — Англія — 1:0 (Распадорі, 68).

Англія знову не спромоглася взяти реванш за поразку у фіналі Євро-2020. І якщо поєдинок у Вулверхемптоні в червні завершився внічию, то цього разу в Мілані господарі здобули мінімальну перемогу завдяки голу Распадорі в середині другого тайму. Крім того, ця поразка стала фатальною для «трьох левів», які достроково вилетіли з елітного дивізіону Ліги націй.

Німеччина — Угорщина — 0:1 (Салаї, 17).

Гості несподівано відкрили рахунок у першому таймі, коли Салаї п'яткою переправив м'яч у ворота після подачі з кутового. Шедевр у виконанні угорського нападника настільки приголомшив футболістів бундестіму, що до фінального свистка вони так і не спромоглися розпечатати ворота суперника. Примітно, що угорці обіграли грізних німців в офіційному матчі вперше за 68 років, коли зіркова команда з Пушкашем та Кочишем не залишила від бундестіму каменю на камені (8:3) у груповому турнірі ЧС-1954.

Становище команд: 1. Угорщина — 10 очок; 2. Італія — 8; 3. Німеччина — 6; 4. Англія — 2.

Дивізіон В

Група 3

Боснія та Герцеговина — Чорногорія — 1:0 (Демирович, 45+1).

Фінляндія — Румунія — 1:1 (Пуккі, 12 — Танасе, 52).

Становище команд: 1. Боснія та Герцеговина — 11; 2. Чорногорія — 7; 3. Фінляндія — 5; 4. Румунія — 4.

Дивізіон С

Група 4

Грузія — Північна Македонія — 2:0 (Міовскі, 35, у свої ворота, Кварацхелія, 64).

Грузинські фанати перед матчем розважили себе, виконавши хіт своїх українських колег про кремлівського фюрера.

А потім уже вболівальники пораділи за своїх улюбленців на трибунах, які завдяки перемозі забезпечили підвищення у класі на наступний розіграш турніру.

Болгарія — Гібралтар — 5:1 (Антов, 23, Десподов, 36, Кирилов, 52, Стефанов, 55, Пламенов, 81 — Чіполіна, 26).

Становище команд: 1. Грузія — 13; 2. Північна Македонія — 7; 3. Болгарія — 6; 4. Гібралтар — 1.

Дивізіон D

Група 2

Естонія — Мальта — 2:1 (Сапінен, 45+6, з пенальті, Анієр, 86 — Теума, 51, з пенальті). На 45+4-й хвилині вилучений Борг (Мальта).

Становище команд: 1. Естонія — 9 очок (3 матчі); 2. Мальта — 6 (4); 3. Сан-Марино — 0 (3).

У суботу, 24 вересня, у Лізі націй зіграють: дивізіон А — група 2: Іспанія — Швейцарія, Чехія — Португалія; дивізіон В — група 1: Вірменія — Україна, Шотландія — Ірландія; група 2 — Ізраїль — Албанія; група 4 — Словенія — Норвегія, Сербія — Швеція; дивізіон С — група 2: Північна Ірландія — Косово, Кіпр — Греція.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чинний переможець Ліги націй Франція відсвяткувала перший успіх у нинішньому розіграші турніру.

Фото uefa.com

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