ЗСУ протягом доби відбили 10 атак ворога та потужно вдарили по районах зосередження його живої сили та техніки, — Генштаб

З початком 213-ї доби героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню ворог продовжував обстріли позицій наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, намагався відновити втрачені позиції, вів повітряну розвідку та, як і раніше, прагнув досягти своєї примарної мети повної окупації Донецької області. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє у ранковому зведенні.

За минулу добу російські загарбники завдали 5 ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснили понад 60 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

А на окупованих територіях військовослужбовці зс рф продовжують чинити протиправні дії стосовно цивільного населення та займаються мародерством. Так, за наявною інформацією, в Мелітополі, так звані «кадирівці» захопили дилерський склад сільськогосподарської техніки та намагаються розпродати майно. В Запорізькій та Херсонській областях чоловікам призовного віку, що відмовились від українського громадянства та отримали паспорти російської федерації, окупаційна влада почала вручати повістки про мобілізацію.

Своєю чергою підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Зайцеве, Майорськ, Кам’янка, Авдіївка та Опитне. Авіація Сил оборони завдала 25 ударів. Наразі підтверджено ураження 18 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 7 позицій зенітних ракетних комплексів.

Підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ знищили один гелікоптер, один літак та вісім БпЛА окупантів, а ракетні війська і артилерія уразили 6 пунктів управління, понад 20 районів зосередження живої сили та техніки противника, три позиції протиповітряної оборони та чотири склади з боєприпасами. Втрати живої сили та техніки наразі уточнюються.

Нагадаємо, президент Зеленський впевнений в тому, що Україна вже показала всьому світу, що за нами не лише правда, але й сила й ініціатива, тож ми впевнені у перемозі.

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