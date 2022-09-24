За нами правда, сила та ініціатива: Зеленський про дії України на міжнародній арені

Тиждень, що завершується, був результативним для нашої країни, яка показала себе потужним гравцем на міжнародній арені.

Про це заявив у відеозверненні за підсумками 212-го дня війни президент Володимир Зеленський.

«Україна показала, що не лише правда за нами, а й сила за нами, ініціатива за нами, впевненість — саме у нас впевненість у перемозі. Світ завжди тонко відчуває такі речі. Хто насправді міцний, а хто прикидається міцним. Хто справді відчуває свою силу, а хто намагається щосили приховати слабкість і невпевненість», — сказав глава Української держави.

За словами Володимира Зеленського, Україна запропонувала на Генасамблеї ООН формулу миру — шлях до стабілізації міжнародних відносин. І ця пропозиція була почута.

«Україна презентувала своє бачення. Чітке, логічне, справедливе та реалістичне. П'ять пунктів. Перший: покарання агресора. Другий: захист життя, тобто вся необхідна допомога нашій державі в обороні. Третій пункт: відновлення та територіальна цілісність. Четвертий пункт гарантії безпеки. П'ятий: рішучість досягати всього цього разом із нами — рішучість світової більшості», — пояснив український лідер.

У той же час росія знову представила безглузді виправдання, скарги та постійну брехливу пропаганду, від якої світ давно втомився.

«Очевидний контраст із нами» , — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, напередодні у Києві презентували рекомендації щодо гарантій безпеки для України, розроблені за дорученням Президента Володимира Зеленського. До експертної групи розробників увійшли фахівці всього демократичного світу, зокрема колишні прем'єр-міністри, міністри, інші чиновники, а також науковці.

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