Гороскоп «можливостей та проблем» від Василини Володіної: на що варто звернути увагу знакам зодіаку 24 вересня

В останню суботу вересня представники багатьох знаків зодіаку отримають можливості, які раніше не помічали.

Про те, як правильно оцінити свої сили і не мати порожніх надій, зосередившись на найголовнішому, рекомендує астролог Василина Володіна.

Овен

У професійних справах не передбачається особливих змін, тому краще не провокувати долю, а робити те, що дається легко і просто. Швидкі вирішення складних питань можуть сильно вплинути на життя в майбутньому і краще буде добре все обміркувати, перш ніж робити якісь висновки. Сприятливий час для налагодження стосунків із близькими людьми.

Телець

У роботі потрібно проявляти особливу старанність, тому що деякі справи вимагатимуть більшої концентрації, ніж зазвичай. Перемоги допоможуть відчути себе впевненіше, але головне — не перестаратися. Нічого не буде робити легко, тому потрібно відразу готуватися до серйозних навантажень. Не слід закриватися в собі при невеликих невдачах, життя продовжується, тому потрібно брати від нього по максимуму.

Близнюки

Представники знака зможуть показати себе хорошими керівниками свого відділу. Гора роботи, що звалилася, під їх контролем буде зроблена набагато швидше звичайного, але тут головне — утримати свою позицію. Проблеми, що виникли, краще вирішувати поступово і не накопичувати їх. Можливі цікаві пропозиції від старих колег, але, приймаючи їх, потрібно добре все обміркувати.

Рак

Сьогодні Ракам потрібно приборкати свої бажання, бо зайві розтрати спричинять великі фінансові проблеми. Не треба лінуватися, тому що нічого просто так з неба не падає, і все, чого представники гороскопу досягнуть, це буде саме їхня заслуга, якою можна буде пишатися по-справжньому. Також сьогодні є сприятливий час для переговорів з потенційними інвесторами.

Лев

Левам доведеться несолодко, бо доведеться розриватися між роботою та особистим життям. Не потрібно брати на себе підвищених зобов'язань, тому що домашні клопоти не дадуть працювати з повною віддачею. Не варто виступати ініціатором у суперечках чи сварках — перемога буде не на боці Левів. За можливості зараз краще залишитися вдома і зайнятися тим, що приносить моральне задоволення.

Діва

Сьогодні Дівам потрібно чітко для себе визначитися, що вони хочуть від життя, а потім іти до наміченої мети. Якщо братися і хапатися за будь-що, то нічого хорошого з цього не вийде. У переговорах не потрібно нав'язувати свою думку, і якщо опонент не готовий одразу відповісти, краще дати йому трохи часу на роздуми. Проблеми краще долати поодинці, бо помічники можуть нашкодити ще більше.

Терези

Дуже дивний і водночас своєрідний день, що підійде для вирішення різних проблем. Успіх супроводжуватиме у всіх справах, і при цьому Терезам можна буде особливо не напружуватися. У відносинах із близькими людьми потрібно більше виявити терпіння, увагу та турботи. Не завадило б більше спілкуватися зі старими знайомими, які мають корисні зв'язки — незабаром вони знадобляться.

Скорпіон

Наразі потрібно постаратися запланувати більше цікавих проектів, які принесуть моральне задоволення. Якщо старі знайомі проситимуть про зустріч, не потрібно їм у цьому відмовляти, бо можлива ситуація, за якої потрібно буде до них звернутися за допомогою. Корисно буде трохи більше дізнатися про людей, які вас оточують. Дозвілля краще провести на самоті.

Стрілець

Сприятливий час зав'язування довгострокових відносин чи підписання контрактів. Репутація йде попереду Стрільців, але один необережний крок може все зруйнувати. Потрібно стежити за своїми словами та діями. Також бажано враховувати інтереси оточуючих та намагатися не видаляти їх. Нового нічого краще поки не розпочинати — треба доробити старе. Можливі непередбачені витрати, які сильно вдарять по кишені.

Козеріг

Сьогодні найголовнішим завданням Козерогів буде наполеглива робота над собою та своїми помилками. Не варто різко висловлюватися у бік коханої людини і тим більше не потрібно робити вчинки, за які може бути соромно. В іншому все буде у звичному режимі, без особливих емоційних злетів чи падінь. Не варто розповідати про свої плани вищому керівництву — погляди можуть не збігатися з вашими.

Водолій

Своє невдоволення краще не показувати оточуючим, оскільки це нікому не буде цікаво. Також не варто приймати деякі рішення згарячи або під впливом негативних емоцій. Слід виявити більше обережності у спілкуванні з малознайомими людьми.

Риби

Справи підуть у гору, якщо Риби будуть поводитися чесно не лише стосовно себе, а й оточуючим. Якщо обман вийде назовні, він спровокує дуже погані наслідки. З ворогами краще не сваритись — нічим добрим це не закінчиться.

Нагадаємо, що напередодні астролог назвала дату закінчення гарячої фази війни.

214

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram