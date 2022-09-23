24 вересня: яке сьогодні свято і що заборонено робити
Одразу після свята Другої Пречистої, 24 вересня православні відзначають день пам’яті преподобної Феодори Олександрійської, яка жила в кінці 5 століття. Історія цієї святої не тільки цікава, а й унікальна.
Феодора була звичайною заміжнею жінкою, молодою та вродливою. Однак якось вона не встояла перед залицяннями заможного містянина і зрадила чоловіку. Після скоєного усвідомила свій гріх, зненавиділа своє тіло і піддавала його всіляким мукам. Відчуваючи провину та огиду до себе Феодора вирішила піти в монастир. У жіночому монастирі чоловік міг би знайти її, тому вона відрізала волосся, вбралася в чоловічий одяг та пішла до чоловічого монастиря.
Але на тому випробування Феодори не скінчилися. Донька одного ігумена завагітніла від позашлюбного зв’язку, і звинуватила у цьому Феодору, адже ніхто не знав, що вона жінка. Новонародженого віддали Феодорі та вигнали з монастиря. Сім років преподобна з дитиною прожила у курені, харчувалась травою та зерном. Згодом монахи пожаліли Феодору та прийняли назад у монастир. Лише після її смерті служителі дізнались, що весь цей час з ними знаходилась жінка. До слова, вже після смерті Феодори її чоловік дізнався про подвиг дружини та прийняв постриг саме в цій обителі.
Заборони дня
- Жінкам не слід робити макіяж та зачіски, щоб не накликати на себе біду та хвороби
- Не радять мити голову та багато розмовляти
- Забороняється говорити неправду та підіймати будь-які предмети на вулиці
Прикмети та звичаї
- Якщо бджоли ще літають — зима прийде пізно.
- Починати нові справи — погана прикмета. Все піде шкереберть.
- На свято Федори природа літо проводжає, а осінь — зустрічає.
- До Феодори всі роботи в городі і полі повинні бути завершені. Святу Федору вважали покровителькою озимих хлібів, тому в день її пам’яті ходили дивитися озимі сходи.
- В стародавні часи на Феодору влаштовували «капустяні вечорки» — до однієї з господинь додому приходили гості й разом готували різноманітні страви з капусти.
- Якщо жінка забруднить поділ своєї спідниці, то після цього чоловік сильно зап'є й у родині будуть довгі сварки
24 вересня 2022 року святкують день Ангела: Віктор, Герман, Дмитро, Євдокія, Лев, Микола, Петро, Роман та Сергій. Не забудьте привітати їх з іменинами.
Нагадаємо, що 30 вересня православні та грекокатолики шанують святих Віру, Надію, Любов та матір їхню Софію.
Фото pixabay
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