24 вересня: яке сьогодні свято і що заборонено робити

Одразу після свята Другої Пречистої, 24 вересня православні відзначають день пам’яті преподобної Феодори Олександрійської, яка жила в кінці 5 століття. Історія цієї святої не тільки цікава, а й унікальна.

Феодора була звичайною заміжнею жінкою, молодою та вродливою. Однак якось вона не встояла перед залицяннями заможного містянина і зрадила чоловіку. Після скоєного усвідомила свій гріх, зненавиділа своє тіло і піддавала його всіляким мукам. Відчуваючи провину та огиду до себе Феодора вирішила піти в монастир. У жіночому монастирі чоловік міг би знайти її, тому вона відрізала волосся, вбралася в чоловічий одяг та пішла до чоловічого монастиря.

Але на тому випробування Феодори не скінчилися. Донька одного ігумена завагітніла від позашлюбного зв’язку, і звинуватила у цьому Феодору, адже ніхто не знав, що вона жінка. Новонародженого віддали Феодорі та вигнали з монастиря. Сім років преподобна з дитиною прожила у курені, харчувалась травою та зерном. Згодом монахи пожаліли Феодору та прийняли назад у монастир. Лише після її смерті служителі дізнались, що весь цей час з ними знаходилась жінка. До слова, вже після смерті Феодори її чоловік дізнався про подвиг дружини та прийняв постриг саме в цій обителі.

Заборони дня

Жінкам не слід робити макіяж та зачіски, щоб не накликати на себе біду та хвороби

Не радять мити голову та багато розмовляти

Забороняється говорити неправду та підіймати будь-які предмети на вулиці

Прикмети та звичаї

Якщо бджоли ще літають — зима прийде пізно.

Починати нові справи — погана прикмета. Все піде шкереберть.

На свято Федори природа літо проводжає, а осінь — зустрічає.

До Феодори всі роботи в городі і полі повинні бути завершені. Святу Федору вважали покровителькою озимих хлібів, тому в день її пам’яті ходили дивитися озимі сходи.

В стародавні часи на Феодору влаштовували «капустяні вечорки» — до однієї з господинь додому приходили гості й разом готували різноманітні страви з капусти.

Якщо жінка забруднить поділ своєї спідниці, то після цього чоловік сильно зап'є й у родині будуть довгі сварки

24 вересня 2022 року святкують день Ангела: Віктор, Герман, Дмитро, Євдокія, Лев, Микола, Петро, Роман та Сергій. Не забудьте привітати їх з іменинами.

Нагадаємо, що 30 вересня православні та грекокатолики шанують святих Віру, Надію, Любов та матір їхню Софію.

Фото pixabay



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