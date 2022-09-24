Окупанти обстріляли Дніпропетровську область: є поранені

Після нічних ракетних ударів по Запоріжжю на світанку 24 вересня російські окупанти з «Градів» та «Ураганів» вдарили також по двох громадах Дніпропетровської області — Марганецькій та Червоногригорівській.

Постраждали суто цивільні об'єкти

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВ Валентин Резніченко.

За його даними, в Марганці в результаті удару поранено двох людей — 51-річну жінку і 49-річного чоловіка. Обоє в лікарні. Стан жінки оцінюється як важкий.

В адміністративній будівлі вилетіли усі вікна

Крім того, російськими снарядами пошкоджено понад 20 приватних та багатоповерхових будинків та до 10 господарських споруд.

Постраждале домогосподарство

Пошкоджено місцевий хлібозавод та кілька установ. Зайнялися автомобілі. Пожежні полум'я приборкали.

«Понад 2000 сімей марганчан без світла. Аварійні бригади енергетиків вже працюють», — зазначив голова обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, днями від ворожих ракет постраждали також об'єкти на території Синельниківського району Дніпропетровщини.

401

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram