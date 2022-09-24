Рашисти завдали удару по житловому будинку в Запоріжжі: є загиблий і поранені
Вночі 24 вересня ворог вкотре обстріляв Запоріжжя, один з ударів прийшовся на житловий будинок, вщент його спаливши. Про це очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив в Telegram.
За його інформацією, один містянин загинув.
«Одна ворожа ракета влучила в житловий сектор обласного центру та викликала пожежу в багатоповерховому будинку. На жаль, одна людина загинула, 7 людей поранено. Їм надано медичну допомогу», — йдеться у дописі очільника ОВА.
Пізніше секретарь міської Ради Запоріжжжя Олександр Куртєв поточнив наслідки удару окупантів по місту.
За його інформацією, мешканці згорілого будинку мали змогу перечекати ніч у комунальному автобусі, який було використано як пункт обігріву.
Також після ворожого прильоту ще у дев"яти багатоквартирних будинках повилітали шибки, а в сусідніх приватних будинках було вибито вікна та зруйновано дахи.
Нагадаємо, напередодні окупанти випустили десятки снарядів по Нікополю та Марганцю на сусідній Дніпропетровщині.678
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