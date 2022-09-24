Ворог обстріляв Миколаїв та область: Віталій Кім розповів про наслідки (відео)

Путінські війська в ніч проти 24 вересня вкотре обстріляли Миколаїв та область.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його інформацією, удару по Миколаєву ворог завдав після опівночі. Випущені боєприпаси потрапили до акваторії річки Південний Буг. Попередньо без жертв та постраждалих.

Вирва від снаряда

При цьому окупанти двічі завдали ракетного удару по селу Калинівка Воскресенської громади. Після обстрілу виникла пожежа на розподільчому газопроводі, пошкоджено три житлові будинки.

Зруйнований житловий будинок

На щастя обійшлося без постраждалих.

Обстріляли і Баштанський район. Близько 00:15 росіяни вдарили по околицях села Явкине. Пізніше ворог знову обстріляв населений пункт, внаслідок чого зафіксовано руйнування будівель та загоряння автомобіля.

Крім того, вночі російські війська вдарили по околицях сіл Відрадне та Новоолександрівка. Інформація про пошкоджені житлові будинки уточнюється. Попередньо обійшлося без постраждалих.

Вже ближче до ранку ворог вдарив відкритими територіями села Широке. Внаслідок обстрілу пошкоджено дорожнє покриття.

Нагадаємо, у ніч на 24 вересня від ворожих ударів постраждали також Запоріжжя та Дніпропетровщина .

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