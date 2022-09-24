Рашисти обстріляли Харківську область: поранення отримали семеро мирних жителів, у тому числі двоє дітей

Населені пункти звільненої Харківської області знову потрапили під удар рашистів. Росіяни обстрілювали села, розташовані неподалік кордону з росією та лінією зіткнення, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



Найбільше від обстрілу страждає Куп'янський район. Минулої доби там отримали поранення 5 людей, у тому числі 2 дітей — сестри 10 та 17 років.

У Чугуївському районі поранення отримав 45-річний чоловік. Він підірвався на міні під час збирання грибів. Аналогічний нещасний випадок стався з 24-річним мешканцем Ізюмського району, який теж збирав гриби.

Глава ОВА закликав мешканців області не відвідувати ліси через велику кількість вибухонебезпечних предметів.

Лише минулої доби піротехніки ДСНС знешкодили на території області 578 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, вночі 24 вересня російські загарбники завдали удару по житловому сектору у Запоріжжі. Ворожа ракета потрапила до житлового сектору обласного центру. Одна людина загинула, 7 людей поранено.

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