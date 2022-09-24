Справжні «мисливці за дронами»: бійці ЗСУ збили шість безпілотників путіна (відео)

Росія знедавна, крім своїх «Орланів», стала використовувати на фронті іранські безпілотники, замаскувавши їх під «Герань М214».

БПЛА ворога становлять загрозу не лише для ЗСУ, а й для цивільних об'єктів та мирного населення. Українські бійці активно включилися у «полювання» на них. І схоже, досягають у цій справі значних успіхів.

Так, з початку вересня два російські дрони збили прикордонники. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

«На кордоні з країною-агресоркою боєць збив безпілотник антидроновою рушницею», — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що після пострілу розвідгрупа кинулася у напрямку літального апарату, що звалився, і незабаром знайшла його — збитий дрон валявся на землі, а поряд з ним знаходився боєприпас, який окупанти мали скинути на українське селище.

Таким чином, було врятовано декілька життів.

Про ще один випадок з дронами ворога розповів журналіст Юрій Бутусов.

За його інформацією, бійці Збройних сил України знищили цілий комплекс ворожих безпілотників «Орлан-10» під Куп'янськом Харківської області.

За попередніми даними, українські військовослужбовці знищили 4 російські безпілотники. Примітно, що саме «Орлани» окупаційна армія використовує як основну систему для коригування вогню.

Внаслідок знищення безпілотників артилерія російської окупаційної армії стає фактично паралізованою.

«Рідкісне відео ще не було такого. Розвідка 92-ї механізованої бригади знайшла далеко в тилу росіян під Куп'янськом комплекс з російськими дронами „Орлан-10“. Весь комплекс був знищений, „Орлани“ згоріли разом з розрахунками в машинах. У такій машині за штатом має бути 4 „Орлана“. Значний успіх, який гідний високих нагород», — повідомив Бутусов.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ знищили 6 російських безпілотників, всього з початку повномасштабного вторгнення — 956 літальних апаратів.

157

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram