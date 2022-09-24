«Даєш 60 тисяч»: названо втрати ворога за останню добу

Збройні Сили України минулої доби ліквідували ще 240 російських окупантів, завдяки чому втрати росії в особовому складі збільшилися з початку підлого вторгнення до 56 300 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Крім живої сили, ворог втратив і величезну кількість військової техніки, зокрема:

танків — 2262 (+8 за добу);

бойових броньованих машин — 4807 (+11);

артилерійських систем — 1361 (+6);

РСЗВ — 327 (+1);

літаків — 255 (+1);

вертольотів — 220 (+1);

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 956 (+6);

автомобільної техніки та автоцистерн — 3681 (+22).

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

У коментарях до посту Генштабу українці дякують воїнам за їхню наполегливу працю зі знищення російської нечисті, а також висловлюють надію, що вже скоро втрати окупантів зростуть до 60 тисяч.

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника на Донбасі, а Повітряні сили завдали 25 ударів по скупченням ворогів та їхньої техніки.

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