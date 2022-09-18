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Україна

Іранські дрони знищують бронетехніку ЗСУ та націлилися на HIMARS: чим їх можна збити

12:36 18 вересня 2022
дрони

Минулого тижня українські Сили оборони після атак іранських дронів втратили самохідні артилерійські установки, 155-мм гаубицю М777 та 2 БТР.

Про це розповів начальник артилерії 92-ї механізованої бригади полковник Родіон Кулагін, пише The Wall Street Journal.

Іранські дрони Mohajer-6 та Shahed окупанти для маскування використовують під назвою «Герань М214». Високі показники цих БПЛА викликані тим, що до рук іранців потрапили високі технології, що використовувалися в американському безпілотнику MQ-1 Predator («Хижак»).

Основною метою іранських дронів полковник назвав українську артилерію на тих напрямках, на яких окупанти поступаються ЗСУ у потужності та дальності.

Крім того, українські військові припускають, що за допомогою ударних БПЛА окупанти намагатимуться швидше за все знищити РСЗВ HIMARS.

Водночас ЗСУ можуть боротися з іранськими дронами. Наприклад, завдавати ударів по них зенітними ракетами, створювати радіоперешкоди, які можуть призвести до аварії безпілотника. Наприклад, тих же «Хижаків» за роки експлуатації США втратили вже не один десяток.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ знищили 7 безпілотників ворога. Усього з початку війни росіяни втратили вже 918 БПЛА.

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