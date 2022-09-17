Мовчунка Ані Лорак знайшлася в рашці

Українська співачка Ані Лорак, яка довгий час живе в росії й мовчить про війну в її рідній Україні, після тривалої паузи з'явилася у рашці. Ходили чутки, що артистка поїхала до США чи Туреччини, де живе її колишній чоловік Мурат Налчаджиоглу. РосЗМІ навіть називали Лорак зрадницею за те, що не підтримує так звану «спецоперацію». Але, схоже, артистка вирішила повернутися до росії та відновити концертну діяльність.

Лорак прийшла на інтерв'ю до російської пропагандистки Олени Жигалової. Вона опублікувала відео повернення. Лорак їде в ліфті, а ведуча каже їй: «Боже, хто це? Дива повернулася». На що співачка їй відповідає: «Так, це я!»

Варто відзначити, що «діва» помітно погладшала. На одному з фан-аккаунтів співачки шанувальники висловлюють своє розчарування та обурюються у коментарях.

«Я до останнього сподівалася, що ви одумаєтесь», «Кароліна, ви ж із Чернівців, з України, як так можна?», «Гроші не пахнуть», «Все з нею зрозуміло вже давно — запроданка», — пишуть під відео.

Раніше Ані Лорак засвітилася на концерті у Вірменії.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Ані Лорак мовчить про війну, дружить із артистами-путіністами, які підтримують вторгнення до нашої країни.

Така позиція Лорак здивувала не лише її шанувальників в Україні, а й близьких друзів. Кума співачки Лілія Подкопаєва заявила, що припинила спілкування з нею.

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