В одному з нещодавніх інтерв'ю 55-річний співак Філіпп Кіркоров, який підтримав напад путіна на Україну, розповів про проблеми з судинами.

За словами «поп-короля», через недугу йому довелося відмовитися від багатьох улюблених звичок, зокрема походів у лазню.

Водночас відомий кардіолог Юрій Серебрянський в інтерв'ю журналістам видання Blitz+ заявив, що колишньому чоловікові Аллі Пугачовій слід якнайшвидше подумати про операцію.

«Це варикозні вени, найімовірніше, і це лікується. Перевіряється ультразвуком, робиться операція. Пігулочками буде повільно та ненадійно, операцію треба зробити на судинах, і все буде нормально. Потрібно перевірити, чи немає тромбів. Не всяка лазня корисна, якщо паритися — тромб може відірватися, бавитися тут не треба. Якщо не зробити операцію, якість життя буде гіршою», — міркує Серебрянський.

Самому Кіркорову, проте, зараз не до походів до лікаря. Згідно з повідомленням росЗМІ, зараз виконавець хіта «Зайка моя» активно готується до домашньої вечірки «тільки для дорослих». І дав зрозуміти, що останнім часом він втомився від численних скандалів і тепер надає перевагу більш камерним заходам.

Нагадаємо, нещодавно «ФАКТИ» писали про ювілей Олександра Ширвіндта, на якому путіністові Кіркорову довелося несолодко.

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