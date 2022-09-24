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Україна

На білорусько-українському кордоні готується провокація, — ЗМІ

18:11 24 вересня 2022
кордон

росія активно використовує найманців приватних військових компаній під час війни в Україні. 20 вересня до Мінська прибули найманці ПВК «Ліга», які можуть бути залучені до організації провокацій на українському кордоні. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Повідомляється, що за інформацією, отриманою від білоруських партизанів, до Мінська прибуло 130 найманців «Ліги» з особистою зброєю та боєприпасами.

Розмістили їх на території приватного охоронного підприємства «ГардСервіс», яке створено на території колишнього центру підготовки білоруських спецпризначенців.

А 22 вересня туди було доставлено 300 одиниць української військової форми, яку росіяни захопили на складах у Херсонській області.

За інформацією ресурсу, можливі диверсії очікуються у районі Пінська, Іваново та Кобрина.

Нагадаємо, днями самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко доручив розпочати підготовку до оборони країни за нормами воєнного часу.

В Україні вважають, що лукашенко не готовий поки що вступити у війну з нашою країною. На думку військового експерта Олега Жданова, можливий наказ лукашенка білоруській армії вступити у війну на боці росії буде його останнім розпорядженням як глави держави.

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