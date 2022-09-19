«Скільком людям допоміг збудувати дім, викопати криницю, обробити землю!»: війна забрала життя ще одного українського захисника

Ще один вірний син своєї Батьківщини поповнив Небесне військо… У Теплику на Вінниччині попрощались із 54-річним Юрієм Ковалем. Його життя обірвалось під час виконання бойового завдання у Донецькій області.

«Про таких, як Юра, кажуть — трудяга. Скільком тепличанам допоміг збудувати дім, викопати криницю, обробити землю! Він був безвідмовним. Старанним, обов"язковим і дуже товариським. Таким Юру пам"ятають ще з дитинства, зі шкільної парти. Його любили й поважали, тому що завжди був весельчаком і душею компанії, — розповіла про загиблого бійця його землячка та місцева журналістка Ірина Лупещенко. — Провести Юрія в останню дорогу з’їхалися майже усі однокласники, котрі зараз проживають в межах області. „Ми просили тебе не йти туди!“ — в розпачі зверталась до небес Юрина рідня. Він пішов на війну без жодних роздумів. Не шукав відмовок, причин, щоб не піти… Ось такі прості чоловіки-воїни кладуть на плату свої життя заради того, щоб зупиняти рашистів, не давати й кроку їм просуватися на наші відносно спокійні території. Завдяки таким захисникам, ми можемо спати у своїх домівках, працювати й жити звичайним життям».

10 вересня Юрія Коваля не стало… За словами земляків, це був пекельний бій під Пісками, на Донеччині. Сиротою залишилася донька. У скорботі його єдина рідна сестра…

«Скільки горя звалила на плечі наших людей ця клята війна! Скільки людських життів забрали рашистські нелюди! Їм не вдасться нас зламати, забрати у нас свободу і право бути вільною державою. Тому що на самих гарячих рубежах війни стоять такі світлі воїни, як Юрій Коваль, — мужні, безкомпромісні і готові до самопожертви», — написала Ірина у соцмережі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що загинув захисник України Василь Пелеш, якому 2014 року бойовики відрубали руку з тризубом.

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