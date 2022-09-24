41.38 / 42.44 40.32 / 41.58
Київ: +12
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Керував в Ізюмі «поліцією» окупантів: у Харківській області заарештували зрадника України

19:40 24 вересня 2022
затримання

У Харківській області затримали ще одного зрадника, який під час окупації обіймав керівну посаду у так званій «поліції».

43-річному колишньому поліцейському з Ізюма повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, йдеться на сторінці Харківської обласної прокуратури.

Досудове розслідування встановило, що під час окупації Ізюма колишній поліцейський добровільно перейшов на бік ворога й вступив на посаду «дільничного інспектора поліції» у так званому «Ізюмському районному управлінні поліції Харківської області».

Згодом за допомогу окупантам він отримав підвищення й став начальником відділу дільничних інспекторів.
У липні зрадник разом з російськими військовими та бойовиками «ЛНР» приїхав до своїх колишніх колег та забрав у них трудові книжки.

Після деокупації Харківщини чоловік намагався втекти, але його затримали.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, фахівцю окупаційної адміністрації Херсона також повідомлено про підозру у держзраді. Жінка з березня 2022 року допомагає окупаційним військам росії завдавати шкоди обороноздатності та державній безпеці України.

412

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Євген Брах

«Було честю битися поруч»: у бою з рашистами загинув військовий блогер Євген «Малі» Брах

салат

«Новий рецепт салату, який з’їдається одразу»: для приготування потрібно лише 5 хвилин

Банківські картки

З 2023 року буде інакше: податкова попередила підприємців про нововведення

Раян Грентхем

Популярний канадський актор отримав довічний термін за вбивство матері

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту