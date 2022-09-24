Керував в Ізюмі «поліцією» окупантів: у Харківській області заарештували зрадника України

У Харківській області затримали ще одного зрадника, який під час окупації обіймав керівну посаду у так званій «поліції».

43-річному колишньому поліцейському з Ізюма повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, йдеться на сторінці Харківської обласної прокуратури.



Досудове розслідування встановило, що під час окупації Ізюма колишній поліцейський добровільно перейшов на бік ворога й вступив на посаду «дільничного інспектора поліції» у так званому «Ізюмському районному управлінні поліції Харківської області».

Згодом за допомогу окупантам він отримав підвищення й став начальником відділу дільничних інспекторів.

У липні зрадник разом з російськими військовими та бойовиками «ЛНР» приїхав до своїх колишніх колег та забрав у них трудові книжки.

Після деокупації Харківщини чоловік намагався втекти, але його затримали.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Нагадаємо, фахівцю окупаційної адміністрації Херсона також повідомлено про підозру у держзраді. Жінка з березня 2022 року допомагає окупаційним військам росії завдавати шкоди обороноздатності та державній безпеці України.

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