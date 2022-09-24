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Видала окупантам 23 патріотів України: зрадниці з Херсона оголошено підозру

15:25 24 вересня 2022
Видала окупантам 23 патріоти України: зрадниці з Херсона оголошено підозру

Поки українські партизани мстяться зрадникам України, прокуратура повідомила про підозру мешканці тимчасово окупованого рф Херсона, яка надала ворогові відомості про 23 земляків, які начебто становлять загрозу режиму окупаційної влади. До вказаних інформаторкою мешканців окупанти застосовували психологічний та фізичний вплив.

Доведено, що жінка допомагає окупаційним військам рф завдавати шкоду обороноздатності та державній безпеці України ще з березня 2022 року, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Зокрема, вона влаштувалася спеціалістом в окупаційній адміністрації, де бере активну участь у її діяльності.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури жінці заочно повідомлено про підозру у державній зраді та колабораційній діяльності (частина 2 статті 111 та частина 1, 2 статті 111−1 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, СБУ викрила російського командира, який віддав наказ катувати українців у тимчасово окупованому Херсоні — ним виявився
заступник начальника управління росгвардії по Ростовській області, полковник поліції Олександр Науменко із позивним «Альфа».

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